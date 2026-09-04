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Aldo Rendón reaparece en cama tras abandonar el reality

El estilista confirmó que salió de La casa de los famosos México por problemas de salud; espera regresar como invitado cuando reciba autorización médica.

Por El Universal

Septiembre 04, 2026 11:56 a.m.
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Aldo Rendón reaparece en cama tras abandonar el reality
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      Ciudad de México.- Aldo Rendón reapareció en redes sociales desde la cama de su casa, después de abandonar La casa de los famosos México debido a problemas de salud.

      El estilista explicó que solicitó su salida porque sus condiciones físicas ya no le permitían continuar dentro del programa. No reveló el padecimiento que enfrenta ni ofreció un diagnóstico específico.

      "Me salí, más allá de las fantasías que se les ocurren inventar, porque estaba a uno de entregar el equipo allá adentro", expresó.

      Rendón aseguró que atraviesa un proceso de recuperación y que tiene algunos asuntos médicos pendientes antes de retomar sus actividades.

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      "Evidentemente estoy jodido, tengo unos temas que arreglar; estoy ya en recuperación, en vías de estar pronto al cien", comentó.

      El exparticipante admitió que extraña a "La Jefa", a sus compañeros y al cantante Yahir. También sostuvo que dio todo lo que podía durante su permanencia en la competencia.

      Rendón señaló que, de haber sabido que se encontraba entre los favoritos del público, habría deseado no enfermarse. Asimismo, pidió apoyo para Karina Torres, Gema Garoa, Ese Pérez y Memo Schutz, quienes permanecen en el programa.

      El estilista adelantó que podría presentarse en alguna de las galas antes de la final, siempre que los médicos le permitan asistir.

      "En cuanto los doctores me den luz verde, se los juro que voy a estar en alguna gala", afirmó.

      Su salida sorprendió a los habitantes del programa, a la audiencia y a la conductora Galilea Montijo.

      Montijo informó en el programa Hoy que un nuevo habitante ingresará este domingo mediante el carrusel de la casa. Aunque no reveló su identidad, en redes sociales circula la versión de que podría tratarse de Yeri Mua; hasta el momento, esa posibilidad no ha sido confirmada oficialmente.

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