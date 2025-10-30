DANIEL RADCLIFFE VUELVE A BROADWAY

El actor Daniel Radcliffe, reconocido especialmente por su papel en la saga de películas ‘Harry Potter’, volverá a los escenarios de Broadway (Nueva York) el próximo febrero para protagonizar la obra de teatro ‘Every Brilliant Thing’.

La obra es un monólogo y cuenta, por tanto, con un solo personaje, un hombre que crea una lista de “las mejores cosas del mundo” para animar a su madre, que padece depresión y tiene pensamientos suicidas.

En ‘Every Brilliant Thing’ se busca, además, la participación de la audiencia.

“Hay algo en la naturaleza de esta obra y en la conexión que se establece constantemente con el público, desde antes incluso de que comience la representación, que me intriga y me emociona mucho”, expresó el actor británico en una entrevista con The New York Times.

Las funciones previas comenzarán el 21 de febrero en el teatro Hudson y el estreno oficial de la obra tendrá lugar el 12 de marzo, donde se representará hasta el 24 de mayo. Esta no es la primera vez de Radcliffe en Broadway, donde debutó en 2007 con la obra ‘Equus’.