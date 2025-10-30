logo pulso
Camerino

MALUMA PRESENTADOR DE LOS LATIN GRAMMY

Por EFE

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
MALUMA PRESENTADOR DE LOS LATIN GRAMMY

Maluma y Roselyn Sánchez serán los presentadores de la 26.ª entrega de los Latin Grammy que se celebrará el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, informó este miércoles la Academia Latina de la Grabación.

Este será el debut como anfitrión del cantante colombiano, conocido por temas como ‘Felices los cuatro’ o ‘Hawái’, quien en total ha recibido 1 Latin Grammy en su carrera y acumulado 20 nominaciones a estos premios en toda su trayectoria.

Este año, los Latin Grammy regresan a la ciudad del pecado, tras una edición en Sevilla en 2023 y otra en Miami en 2024.

Esta edición, Bad Bunny lidera las nominaciones con 12 candidaturas gracias a su álbum ‘DtMF’, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, con 10 menciones cada uno.

Producida por TelevisaUnivisión, la 26ª edición de los Latin Grammy se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el jueves 13 de noviembre y tendrá una duración de tres horas. 

