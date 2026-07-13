DECEPCIONA CON SU DEBUT en taquillas

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La versión de acción real de "Moana" de The Walt Disney Company no tuvo gran impacto en su primer fin de semana en los cines de Norteamérica.

La película, que según se informó costó 250 millones de dólares producir, recaudó apenas 43 millones por venta de entradas en Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con estimaciones del estudio difundidas el domingo.

En el plano internacional, obtuvo 52 millones de dólares en 50 mercados, lo que suma un debut global de 95 millones de dólares.

El estudio apostó fuerte por "Moana", una de sus franquicias más populares. La película animada de 2016 es la más vista en Disney+. Su secuela, que se armó a partir de una serie para streaming que estaba prevista, superó los 1.000 millones de dólares y desarrolló un récord del Día de Acción de Gracias cuando se estrenó con 225 millones de dólares en 2024. "Moana 2" también se estrenó hace apenas 19 meses.

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Esta nueva "Moana", dirigida por Thomas Kail, trae de vuelta a Dwayne Johnson como el semidiós Maui e incorpora a Catherine Laga´aia como la princesa polinesia aventurera. Pese a los elogios para Laga´aia, la película zarpó en una ola de críticas desalentadoras por parte de especialistas, al considerar que es, en esencia, una recreación plano por plano de la original.

Actualmente tiene una calificación de 34% en Rotten Tomatoes. El público, en su mayoría mujeres (66%), fue menos negativo: según PostTrak, el 63% afirmó que "definitivamente" recomendaría la película a sus amigos. Las reacciones de los padres fueron aún más contundentes: el 78% dijo que la recomendaría a otros padres. Además, obtuvo una prometedora calificación A- en CinemaScore.

Las nuevas versiones de acción real de Disney de películas animadas queridas, nuevas y antiguas, han tenido reacciones mixtas de éxitos y decepciones.

HERRAMIENTA

TOP 10 DE PELÍCULAS

Estimado de venta en taquillas de viernes a domingo en salas de Estados Unidos y Canadá, según Rentrak:

1. "Moana"

43 mdd.

2. "Minions & Monsters"

20,5 mdd.

3. "Toy Story 5",

18,5 mdd.

4. "Evil Dead Burn"

13,7 mdd.

5. "Joven Washington",

6,4 mdd.

6. "La Invitación"

5,7 mdd.

7. "Obsesión"

3,8 mdd.

8. "Supergirl"

3,6 mdd.

9. "Día de la Divulgación"

3,2 mdd.

10. "Trastiendas"

1,5 mdd.