Matan al director de penal de Veracruz

Xalapa, Ver.- El director del penal de mediana seguridad La Toma, ubicado en la zona montañosa central de Veracruz, fue asesinado a tiros este jueves.

René Vergara Vergara fue atacado a tiros cuando viajaba en un vehículo en el fraccionamiento Villa Verde, en el municipio de Córdoba. El funcionario, quien viajaba solo y sin sus escoltas, murió en el lugar de los hechos, hasta donde llegaron elementos de distintas corporaciones para acordonar la zona y montar un operativo en búsqueda de los sicarios.

Vergara Vergara era el actual director del Centro de Readaptación Social de La Toma, ubicado en el municipio de Amatlán de los Reyes. En el año 2021, familiares de reos de dicho penal se habían manifestado para denunciar presuntas irregularidades cometidas por el director.

El asesinato del servidor público ocurre luego del violento motín registrado a principios del presente mes en el penal de Tuxpan, en el norte del estado, el cual causó nueve muertos y 10 heridos.

La revuelta de los internos fue en protesta por las constantes agresiones y extorsiones en dicha penitenciaría por parte de integrantes de la organización criminal Grupo Sombra y/o Mafia Veracruzana.

Por otra parte, cinco presuntos integrantes del crimen organizado fueron detenidos en Campeche, entre ellos José Roberto “N”, alias “El 80”, un presunto líder delincuencial que operaba en Veracruz, y una mujer sólo conocida como “Lady Drones”.

“El 80” era considerado objetivo prioritario del gobierno federal, por cuya captura se ofrecía una recompensa de hasta un millón de pesos, pues fue agente del Ministerio Público y fiscal local durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

De acuerdo con los reportes policiales, fue durante un filtro de revisión en Ciudad del Carmen donde detectaron una camioneta tipo van con placas de Michoacán, donde viajaba el presunto líder criminal, por lo que fue detenido en Champotón.

En total, la unidad transportaba cinco adultos y cuatro menores de edad; entre los detenidos se encontraba José Roberto N, alias “El 80”, a quien autoridades señalan de ser presunto líder en la región sur de Veracruz.