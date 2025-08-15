logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Fotogalería

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Los adultos mayores ahora votan más

Por El Universal

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A
Los adultos mayores ahora votan más

Ciudad de México.- Los adultos mayores de 60 años de edad son el único grupo que ha incrementado su participación en las últimas dos elecciones presidenciales en 2018 y 2024, cuando Morena obtuvo el triunfo en la Presidencia y la mayoría en el Congreso.

Entre 2012 y 2024, la participación del sector de adultos mayores en los comicios pasó de 68.8% a 71.4%, mientras que en el resto de la población ha disminuido el interés por salir a votar.

El Instituto Nacional Electoral publicó los Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009-2024, los cuales contienen datos demográficos sobre quienes votaron en los procesos electorales de ese periodo, que incluye comicios intermedios y presidenciales.

De acuerdo con un análisis de los datos realizado por El Universal de las últimas tres elecciones presidenciales, el interés en sufragar ha caído en todos los grupos de edad, con excepción de los mayores de 60 años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La participación en las elecciones de 2012 a 2024, en el caso de los jóvenes (18-24 años) pasó de 55.7% a 50.4%; en adultos jóvenes (25-34 años) bajó de 53.6% a 49.6%; en adultos (35 a 44 años) descendió de 63.7% a 58.1%, mientras que en la adultez plena (45 a 59 años) disminuyó de 70% a 66.7%.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Disminución de pobreza, hazaña de la 4T: CSP
Disminución de pobreza, hazaña de la 4T: CSP

Disminución de pobreza, hazaña de la 4T: CSP

SLP

El Universal

La frase “por el bien de todos, primero los pobres” no es sólo una consigna, sino una realidad, dice

EU ofrece 26 mdd por criminales
EU ofrece 26 mdd por criminales

EU ofrece 26 mdd por criminales

SLP

EFE

Catean departamento de Bermúdez
Catean departamento de Bermúdez

Catean departamento de Bermúdez

SLP

El Universal

Cae exdirector de Pemex en EU
Cae exdirector de Pemex en EU

Cae exdirector de Pemex en EU

SLP

El Universal

Carlos Treviño es ligado con sobornos de Odebrecht