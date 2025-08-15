Rojos SLP firma una temporada histórica

Con una corta historia, la organización Rojos SLP ha alcanzado un hito sin precedentes en el futbol americano infantil de San Luis. Durante la temporada 2025 de la Liga FADEMAC, sus cuatro categorías clasificaron a playoffs, logrando un saldo histórico de dos segundos lugares y dos terceros lugares rumbo a las semifinales.

En los resultados de la jornada 7 los Rojos solamente ganaron en la categoría Falcons con un marcador final de 20-8; la categoría Babys también cerró su participación, consolidándose como un semillero fundamental para el desarrollo de las futuras generaciones que buscan dar continuidad al legado Rojos.

El éxito deportivo se ve acompañado por un crecimiento institucional notable. En cada juego local, la casa de Rojos SLP se transforma en un auténtico estadio profesional, con tribunas llenas de aficionados, y su proyecto RojosTv ha alcanzado una gran aceptación entre la comunidad.

Más de 100 familias forman parte de esta organización que no solo entrena atletas, sino que fomenta valores en niños, adolescentes y jóvenes, contribuyendo al fortalecimiento del futbol americano en San Luis Potosí y en la región del Bajío.

Con la mira puesta en el futuro, Rojos SLP ya prepara nuevos retos, entre ellos, la incursión en la categoría College y en la Liga Mayor, pasos que cada vez se perciben más cercanos.