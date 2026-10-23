Demian Bichir cuestiona poder del cine ante abusos del ICE en Morelia

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Demian Bichir baja de la nube a varios que consideran que el cine que hacen es lo más importante del mundo.

"Uno quiere pensar que tu nombre puede ayudar, puede agregar más, pero finalmente no es tanto", dijo esta tarde en el marco del Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta ciudad.

"Hay mucha gente que considera que su cine es lo más importante del mundo, pero la verdad de las cosas es que si tu cine no puede terminar con los abusos del ICE (antimigrante en EU), si no puede detener un genocidio, si no puede realmente poner los puntos sobre la íes, entonces no sirve para nada tampoco, no eres tan importante", indicó.

Demian Bichir presenta documental sobre migración y lucha contra deportaciones

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El actor de "Sexo, pudor y lágrimas" y "Godzilla vs Kong" arribó esta tarde al certamen michoacano para presentar el documental "Sanctuary woman", acerca de la migrante Jeanette Vizguerra, la mujer que, en 2017 junto con sus hijos, se escondió en el sótano de una iglesia en Denver para no ser deportada.

La idea de que el cine no es tan importante fue como respuesta a una pregunta sobre si la cinta podría ayudar a cambiar algo.

Luego de ello, Bichir subrayó que la función de quienes hacen cine es retratar lo que pasa en la época.

"Somos una especie de cronistas de un tiempo particular y es importante plasmarlo y dejarlo en la pantalla, que es básicamente lo único que sabemos hacer", subrayó.

Participación de Demian Bichir en Festival Internacional de Cine Morelia

El actor regresó por unas horas al festival donde en 2016 presentó su ópera prima como director "Un cuento de circo & a love song", que fue estrenada tiempo después como "Refugio".

"Sólo vengo unas horas y me regreso (a EU), a seguirle", dijo el histrión.

Además de "Sanctuary woman", para el cual fue invitado hace cuatro años, presentará este viernes la ficción "Without blood", donde comparte créditos con Salma Hayek, bajo la dirección de Angelina Jolie.

"Sanctuary woman" tuvo una función especial en el festival para la cual se dispuso de una alfombra roja.

"La historia de Jeanette es una de miles, desafortunadamente, además es un tema vigente y no sólo es importante por el poder que significa la obra cinematográfica, sino porque es una forma de hacerse presente en esta lucha campal contra ICE, contra la estupidez, contra retrógradas y contra tanta burla", subrayó Bichir.