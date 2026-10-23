"Parece que están de lado de gentrificación": Clara Brugada

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, acusó a la oposición de ponerse del lado de la gentrificación y a favor de la expulsión de las comunidades, tras manifestarse contra la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, a la vez que llamó al Congreso de la Ciudad de México a realizar un parlamento abierto para escuchar todas las voces y generar consensos respecto a dicha propuesta.

Clara Brugada acusa a oposición de apoyar gentrificación en CDMX

"Pareciera que la oposición se pone del lado de la gentrificación, a favor de la expulsión de las comunidades. Pareciera que algunos quieren una Ciudad para unos cuantos, pareciera que algunos se oponen a que protejamos a los inquilinos y también a los propietarios", afirmó Brugada Molina.

Este jueves, EL UNIVERSAL publicó que diputados locales del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano adelantaron que votarán en contra de la iniciativa, mientras que el PVEM aún no ha manifestado una postura.

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Sobre esto último, Brugada Molina dijo que estará atenta a lo que ocurra en el Congreso. "A mí me parece que las dos iniciativas, tanto la reforma constitucional, como la iniciativa de ley, hay condiciones para sacarlas adelante".

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina advirtió que su gobierno garantizará y protegerá el derecho a la propiedad privada, y afirmó que esta ley garantiza sus derechos y los protege frente a comportamientos inadecuados o ilegales de los inquilinos.

"En esta Ciudad, siempre cuidaremos el patrimonio que las familias han construido con el esfuerzo de toda una vida. Y lo hemos demostrado en la estrategia, por ejemplo, ante el despojo", dijo.

Iniciativa busca limitar aumento de rentas y crear defensoría para inquilinos

Al dar a conocer los pormenores de la iniciativa, Brugada Molina pidió a "revisar las experiencias internacionales de regulación de la vivienda en renta" para comprobar y acreditar que la iniciativa que envió es "una propuesta moderada, equilibrada y apegada a las mejores prácticas mundiales".

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México resaltó siete puntos clave de la iniciativa.

En primer lugar, explicó que se buscará garantizar que los precios de las rentas no puedan subir por encima de la inflación anual, pues advirtió que, aunque esto quedó asentado en el Código Civil desde 2024, "las cosas siguen igual".

"Necesitamos un instrumento jurídico que garantice lo que estamos diciendo. Toda persona tiene derecho a obtener una renta razonable por su propiedad, pero no a especular con una necesidad básica. Nadie debería enriquecerse a costa de la gentrificación", dijo Brugada Molina.

Como segundo punto de la iniciativa se contempla la creación de una Carta de Derechos y Obligaciones que permitirá que los arrendatarios pidan sólo una garantía para rentar; el tercer punto es la creación de la Defensoría Inquilinaria, adscrita a la Procuraduría Social (Prosoc), que ofrecerá defensa jurídica gratuita.

La cuarta medida será promover contratos estables con una duración mínima de un año y la creación de un registro digital de los contratos.

El quinto punto consiste en ampliar la oferta de vivienda social, incluyendo a la iniciativa privada mediante apoyos a los propietarios que suscriban contratos multianuales.

Y se plantea la creación del Gabinete de Acompañamiento Social para atender los casos de desalojo, además de regular a los cargadores con personal capacitado que será contratado por el Poder Judicial.

Secretario de Vivienda defiende registro digital para combatir informalidad en rentas

Ante los señalamientos por la posibilidad de que estas medidas fomenten el mercado negro de rentas en la Ciudad de México, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, respondió que el registro digital que plantea esta iniciativa "es una herramienta de política pública, que permite dar orden y certidumbre donde no lo había".

Por ello, el funcionario aseveró que "en todo caso podríamos hablar de mercado negro (...) donde hoy no tenemos ningún tipo de regulación, y lo que priva es la informalidad".

El secretario de Vivienda rechazó que la iniciativa fomente el mercado negro.

2024 año desde el cual se asentó en el Código Civil de la CDMX que los precios de las rentas no puedan subir por encima de la inflación anual.

3 grupos parlamentarios en el Congreso capitalino anunciaron voto en contra de la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles.