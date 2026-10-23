Fotos | México recupera cetro mundial de frontenis

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El equipo mexicano varonil de frontenis logró este viernes la medalla de oro al vencer a su similar de España con tanteadores de 15/3 y 15/8, en el XX Mundial de Pelota Vasca que se realiza en Argentina.

La dupla conformada por Rafael Olvera "Talita" e Isaac Pérez "Colimita" lograron recuperar el título perdido en ediciones anteriores.

Sus rivales, encabezados por Gustavo Vidal, llegaron a la justa como campeones del mundo, título que partir de hoy ostenta México.

Además de los pelotaris que estuvieron en la final, la escuadra mexicana está conformada por Yael Hernández y Josué Roberto López, quienes fueron dirigidos por Gustavo Miramontes Cortés, el legendario "Charro".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto al frontenis femenil, el equipo mexicano conformado por Dulce Figueroa, Guadalupe Hernández, Ximena Placito y Laura Fuente, reafirmaron su hegemonía ante las españolas lideradas por Lidia Simón.

Las pelotaris mexicanas dirigidas por Edgar Salazar, lograron el oro ganando con sets de 15/4 y 15/11, respectivamente.

Fotos: Master Pro/ FMX y Pel Vasca A C