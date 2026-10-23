logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Messi recibe el Princesa de Asturias

Fotogalería

Messi recibe el Princesa de Asturias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Fotos | México recupera cetro mundial de frontenis

Los equipos varonil y femenil lograron sendos oros en el XX Campeonato Mundial de Pelota Vasca

Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 23, 2026 02:51 p.m.
A
Fotos: Master Pro/FMX y Pel Vasca A C

Fotos: Master Pro/FMX y Pel Vasca A C

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El equipo mexicano varonil de frontenis logró este viernes la medalla de oro al vencer a su similar de España con tanteadores de 15/3 y 15/8, en el XX Mundial de Pelota Vasca que se realiza en Argentina.

      La dupla conformada por Rafael Olvera "Talita" e Isaac Pérez "Colimita" lograron recuperar el título perdido en ediciones anteriores.

      Sus rivales, encabezados por Gustavo Vidal, llegaron a la justa como campeones del mundo, título que partir de hoy ostenta México.

      Además de los pelotaris que estuvieron en la final, la escuadra mexicana está conformada por Yael Hernández y Josué Roberto López, quienes fueron dirigidos por Gustavo Miramontes Cortés, el legendario "Charro". 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En cuanto al frontenis femenil, el equipo mexicano conformado por Dulce Figueroa, Guadalupe Hernández, Ximena Placito y Laura Fuente, reafirmaron su hegemonía ante las españolas lideradas por Lidia Simón.

      Las pelotaris mexicanas dirigidas por Edgar Salazar, lograron el oro ganando con sets de 15/4 y 15/11, respectivamente. 

      Fotos: Master Pro/FMX y Pel Vasca A C

      LEA TAMBIÉN

      Exitoso el Torneo de Frontenis en el CDPV

      Con gran participación y emocionantes duelos, se llevó a cabo el Torneo Abierto de Frontenis en el Centro Cultural y Deportivo Punto Verde, celebrado los días sábado 29 y domingo 30 de noviembre, reun...

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Gol de Armando González da triunfo al Olympiacos en Europa League
      Gol de Armando González da triunfo al Olympiacos en Europa League

      Gol de Armando González da triunfo al Olympiacos en Europa League

      SLP

      El Universal

      Armando González suma su sexto gol con Olympiacos y presiona por más minutos en Europa League.

      Fotos | México recupera cetro mundial de frontenis
      Fotos | México recupera cetro mundial de frontenis

      Fotos | México recupera cetro mundial de frontenis

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      Los equipos varonil y femenil lograron sendos oros en el XX Campeonato Mundial de Pelota Vasca

      Cristiano Ronaldo anota gol 982 en triunfo del Al-Nassr
      Cristiano Ronaldo anota gol 982 en triunfo del Al-Nassr

      Cristiano Ronaldo anota gol 982 en triunfo del Al-Nassr

      SLP

      EFE

      logró su tercera victoria consecutiva y se mantiene segundo en la liga de Arabia Saudí

      Hugo Sánchez: leyenda histórica del Real Madrid y su legado
      Hugo Sánchez: leyenda histórica del Real Madrid y su legado

      Hugo Sánchez: leyenda histórica del Real Madrid y su legado

      SLP

      El Universal

      Ganó cinco Pichichis y una Bota de Oro, récords que aún perduran en Europa.