Fotos | México recupera cetro mundial de frontenis
Los equipos varonil y femenil lograron sendos oros en el XX Campeonato Mundial de Pelota Vasca
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El equipo mexicano varonil de frontenis logró este viernes la medalla de oro al vencer a su similar de España con tanteadores de 15/3 y 15/8, en el XX Mundial de Pelota Vasca que se realiza en Argentina.
La dupla conformada por Rafael Olvera "Talita" e Isaac Pérez "Colimita" lograron recuperar el título perdido en ediciones anteriores.
Sus rivales, encabezados por Gustavo Vidal, llegaron a la justa como campeones del mundo, título que partir de hoy ostenta México.
Además de los pelotaris que estuvieron en la final, la escuadra mexicana está conformada por Yael Hernández y Josué Roberto López, quienes fueron dirigidos por Gustavo Miramontes Cortés, el legendario "Charro".
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En cuanto al frontenis femenil, el equipo mexicano conformado por Dulce Figueroa, Guadalupe Hernández, Ximena Placito y Laura Fuente, reafirmaron su hegemonía ante las españolas lideradas por Lidia Simón.
Las pelotaris mexicanas dirigidas por Edgar Salazar, lograron el oro ganando con sets de 15/4 y 15/11, respectivamente.
Fotos: Master Pro/FMX y Pel Vasca A C
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