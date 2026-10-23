El método natural para un baño con olor a limpio todo el día

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Mantener la frescura e higiene en los cuartos de baño suele representar un reto cotidiano en los hogares, incluso cuando se realizan rutinas de aseo semanales.

La acumulación de humedad, los problemas en las tuberías y la persistencia de olores indeseados provocan que muchas personas recurran a aerosoles sintéticos que únicamente enmascaran el ambiente sin solucionar el problema de raíz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante esta situación, diversos métodos ecológicos y económicos ganan espacio como alternativas viables para mantener un aroma agradable durante toda la jornada.La técnica consiste en aprovechar el cartón del rollo de papel higiénico como un difusor pasivo de aroma. Según datos compartidos por el sitio especializado en limpieza del hogar Tuhogar.com, la aplicación de unas cuantas gotas de aceite esencial (como lavanda, eucalipto, limón o árbol de té) en la parte interna del tubo de cartón permite que el material absorba el líquido concentrado.Cada vez que el rollo se utiliza o gira en su soporte, la fricción y el movimiento liberan gradualmente la fragancia por todo el espacio. Esta metodología evita la necesidad de rociar productos en el aire de manera constante, garantizando un flujo de aroma constante y controlado que combate los malos olores desde el origen.Para potenciar los resultados y eliminar la humedad que genera los aromas desagradables, se pueden combinar otros recursos naturales de fácil acceso en la cocina o despensa. Conforme a las recomendaciones del portal especializado El Mueble, colocar un pequeño recipiente con bicarbonato de sodio o sal marina en una esquina del baño ayuda a absorber la humedad ambiental y a capturar las partículas que causan mal olor.Asimismo, la adición de vinagre blanco durante la limpieza de los azulejos y la coladera contribuye a desinfectar las superficies de forma ecológica. La integración de estos hábitos sencillos permite conservar un ambiente fresco, limpio y libre de químicos en todo momento.