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Así puedes hacer tu diadema floral con material reciclado

El recorrido de la procesión incluye avenidas emblemáticas como Reforma, Juárez y 5 de Mayo.

Por El Universal

Octubre 23, 2026 03:08 p.m.
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Así puedes hacer tu diadema floral con material reciclado
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      Como parte de las festividades alusivas al Día de Muertos, el próximo domingo 25 de octubre las calles de la CDMX se llenarán de color con la Mega procesión de catrinas, una jornada dedicada a exaltar la belleza de uno de los símbolos más emblemáticos de la cultura popular mexicana, creado por José Guadalupe Posada.


      El circuito que seguirá la mega procesión de catrinas 2026 partirá del Ángel de la Independencia a las 18:00 horas y avanzará por Reforma, Juárez y 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo.

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      Si deseas asistir a este evento en compañía de familia y amigos, un accesorio que no puede faltar en esta época es una diadema floral para ir con la temática de Día de Muertos. Por ello, a continuación te diremos cómo elaborar este tocado a partir de material reciclado.
      ¿Cómo elaborar una diadema de catrina con materiales reciclados?
      Esta alternativa económica y creativa para complementar tu disfraz, se puede elaborar fácilmente desde casa reutilizando cartón y retazos de tela para hacer las flores.
      Materiales: Base para diadema, tijeras, silicón o pegamento, papel reciclado, retazos de tela.
      - Crea las flores recicladas: Dibuja espirales o pétalos sobre hojas de revistas. Recorta y enrolla las tiras de papel desde el exterior hacia el centro para formar rosas. Pega la base para que no se desarmen.
      - Añade volumen y color: Combina flores grandes y pequeñas en tonos rojos, morados, rosas, naranjas y negros. Recorta hojas verdes de cartón de cajas usadas para complementar la decoración.
      - Prepara la base: Si reutilizas una diadema, cúbrela con un retazo de tela negra o un listón viejo. Si usas cartón, recorta una tira curva y refuérzala con varias capas para darle resistencia.
      - Pega las flores: Distribuye primero las flores más grandes en la parte superior y coloca las pequeñas entre los espacios vacíos. Añade hojas, botones o pequeños adornos reciclados para conseguir un acabado llamativo.
      - Deja secar: Espera a que el pegamento seque por completo. Revisa que las flores estén firmes y que la diadema sea cómoda antes de usarla.
      Consejos para darle un estilo de Catrina mexicana
      - Combina flores de distintos tamaños colocando las rosas grandes al centro y las pequeñas a los lados.
      - Incorpora detalles de Día de Muertos utilizando papel negro para crear pétalos oscuros y contrastarlos con colores vivos.
      - Reutiliza todo lo que tengas en casa como botones, envolturas limpias, retazos y listones pueden convertirse en detalles decorativos.
      - Evita dejar alambres, grapas o puntas expuestas que puedan lastimar la cabeza.

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      Además de las figuras, la colaboración ofrecerá espacios creativos y contenido para seguidores.