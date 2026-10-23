¿Cómo ubicar el módulo de registro para la pensión del bienestar?

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 22 (EL UNIVERSAL).- Entre los apoyos institucionales con mayor demanda ciudadana se encuentra la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, un mecanismo que requiere la realización del trámite presencial en sedes estratégicamente distribuidas.

Con la finalidad de orientar a los solicitantes y evitar aglomeraciones innecesarias, las autoridades federales mantienen activo un procedimiento paso a paso que permite identificar el centro de atención correspondiente mediante criterios geográficos y alfabéticos.

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De acuerdo con información del portal oficial de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, la plataforma digital de consulta facilita la ubicación precisa de las instalaciones para llevar a cabo la recepción de documentos.Guía Paso a Paso para el Registro y Ubicación de MóduloPaso 1: Reúne tu documentación completaAntes de acudir o buscar tu fecha, asegúrate de tener en copias legibles y originales los siguientes 5 documentos:- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, credencial del INAPAM o cédula profesional).- CURP (con fecha de impresión reciente).- Acta de nacimiento (legible).- Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: luz, agua, teléfono o predial).- Teléfono de contacto (celular y/o de casa).Paso 2: Ubica tu módulo en la plataforma oficial- Ingresa a la página oficial: Ubica tu Módulo Bienestar.- Selecciona tu Entidad Federativa (Estado).- Elige tu Municipio o Alcaldía.- Marca la casilla de verificación "No soy un robot".- Haz clic en el botón Buscar.Nota: El sistema te mostrará la dirección exacta, el mapa interactivo para llegar y el horario de atención (lunes a domingo de 09:00 a 16:00 horas).Paso 3: Consulta el día de atención según la letra de tu primer apellido- La atención presencial se realiza en orden alfabético.- Revisa en las redes sociales de la Secretaría de Bienestar o en la misma plataforma qué día de la semana corresponde a la primera letra de tu primer apellido.- Preséntate en el módulo asignado el día correspondiente a tu letra en el horario de 09:00 a 16:00 horas con todos tus documentos organizados.- Entrega los requisitos al personal operativo para formalizar tu solicitud.Si necesitas asistencia telefónica o resolver un caso particular, comunícate directamente a la Línea de Bienestar al número sin costo: 800 639 42 64.