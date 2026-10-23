logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Messi recibe el Princesa de Asturias

Fotogalería

Messi recibe el Princesa de Asturias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

¿Te enojas con facilidad? Así afecta la ira a tu organismo

El descontrol de la ira puede deteriorar relaciones personales y afectar la salud integral.

Por El Universal

Octubre 23, 2026 02:19 p.m.
A
¿Te enojas con facilidad? Así afecta la ira a tu organismo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ¿Te enojas con fa Enojarse es una respuesta natural del sistema nervioso que nos prepara para reaccionar ante situaciones que percibimos como injustas, amenazantes o frustrantes.


      Detrás del enojo puede haber estrés, ansiedad, agotamiento, tristeza, emociones no procesadas o dificultades para gestionar lo que sentimos, experimentando una leve irritación o, incluso ira.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Desde recuerdos traumáticos, reclamos y malos pensamientos, el enojo impide pensar con claridad ante una situación de estrés, por ello gestionar y entender el enojo es importante para enfrentarlo y manejarlo de forma asertiva.
      De acuerdo con el ISSSTE, ante esta emoción se activan distintos circuitos cerebrales y se producen cambios en la actividad de neurotransmisores y hormonas, como la noradrenalina y la dopamina. También pueden presentarse cambios en la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración.
      ¿Cómo gestionar el enojo?
      Según la institución, algunas claves para saber cómo responder ante esta emoción pueden ser las siguientes:
      - Reconocer y se expresar de forma clara y asertiva, sin agredir a otras personas
      - Manejar la situación de manera que permite recuperar la calma y pensar antes de actuar
      - Ayudar a identificar el problema, establecer límites y buscar soluciones
      Cuando se pierde el control ante esta emoción, el enojo se vuelve destructivo y puede generar problemas en los vínculos más cercanos, haciendo sentir a la persona como si estuviera a merced de una emoción impredecible y poderosa.
      Señales de alerta:
      - La emoción es muy intenso, frecuente o difícil de controlar
      - Se manifiesta mediante agresiones, amenazas o conductas impulsivas, o se reprime constantemente sin encontrar formas saludables de gestionarlo
      - Puede contribuir al estrés persistente y afectar la salud física y emocional
      - Deteriora las relaciones personales y puede dañar los vínculos con familiares, amistades o compañeros de trabajocilidad? Así afecta la ira a tu organismo

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      ¿Te enojas con facilidad? Así afecta la ira a tu organismo
      ¿Te enojas con facilidad? Así afecta la ira a tu organismo

      ¿Te enojas con facilidad? Así afecta la ira a tu organismo

      SLP

      El Universal

      El descontrol de la ira puede deteriorar relaciones personales y afectar la salud integral.

      Slender Man y Beetlejuice llegan a Fortnite por Halloween
      Slender Man y Beetlejuice llegan a Fortnite por Halloween

      Slender Man y Beetlejuice llegan a Fortnite por Halloween

      SLP

      Pulso Online

      La tienda incorpora personajes de terror durante octubre

      EU bloquea dos aparatos por llevar un chip de Huawei
      EU bloquea dos aparatos por llevar un chip de Huawei

      EU bloquea dos aparatos por llevar un chip de Huawei

      SLP

      Pulso Online

      Una cámara para autos y un transmisor de video quedaron sin autorización

      Carrera para corregir falla de software que podría afectar sitios web del mundo
      Carrera para corregir falla de software que podría afectar sitios web del mundo

      Carrera para corregir falla de software que podría afectar sitios web del mundo

      SLP

      AP

      Expertos y autoridades recomiendan desconectar sitios y aplicar parches para evitar ataques.