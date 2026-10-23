¿Te enojas con facilidad? Así afecta la ira a tu organismo
El descontrol de la ira puede deteriorar relaciones personales y afectar la salud integral.
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¿Te enojas con fa Enojarse es una respuesta natural del sistema nervioso que nos prepara para reaccionar ante situaciones que percibimos como injustas, amenazantes o frustrantes.
Detrás del enojo puede haber estrés, ansiedad, agotamiento, tristeza, emociones no procesadas o dificultades para gestionar lo que sentimos, experimentando una leve irritación o, incluso ira.
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Desde recuerdos traumáticos, reclamos y malos pensamientos, el enojo impide pensar con claridad ante una situación de estrés, por ello gestionar y entender el enojo es importante para enfrentarlo y manejarlo de forma asertiva.
De acuerdo con el ISSSTE, ante esta emoción se activan distintos circuitos cerebrales y se producen cambios en la actividad de neurotransmisores y hormonas, como la noradrenalina y la dopamina. También pueden presentarse cambios en la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración.
¿Cómo gestionar el enojo?
Según la institución, algunas claves para saber cómo responder ante esta emoción pueden ser las siguientes:
- Reconocer y se expresar de forma clara y asertiva, sin agredir a otras personas
- Manejar la situación de manera que permite recuperar la calma y pensar antes de actuar
- Ayudar a identificar el problema, establecer límites y buscar soluciones
Cuando se pierde el control ante esta emoción, el enojo se vuelve destructivo y puede generar problemas en los vínculos más cercanos, haciendo sentir a la persona como si estuviera a merced de una emoción impredecible y poderosa.
Señales de alerta:
- La emoción es muy intenso, frecuente o difícil de controlar
- Se manifiesta mediante agresiones, amenazas o conductas impulsivas, o se reprime constantemente sin encontrar formas saludables de gestionarlo
- Puede contribuir al estrés persistente y afectar la salud física y emocional
- Deteriora las relaciones personales y puede dañar los vínculos con familiares, amistades o compañeros de trabajocilidad? Así afecta la ira a tu organismo
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