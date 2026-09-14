Serie El juicio expone denuncia de violación en México

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El complejo proceso de una denuncia de violación es retratado en la serie "El juicio", protagonizada por Eugenio Derbez y Pedro Alonso.

La serie fue creada por el autor mexicano Daniel Krauze y recuerda a casos de México, España y Argentina en los que jóvenes han sido abusadas por otros jóvenes, desatando escándalos mediáticos y evidenciando las dificultades para llevar ante la justicia a los agresores, especialmente si son personas con dinero.

Krauze dijo que su interés por abordar esta historia surgió de la preocupación al ser padre de dos hijas. "Yo siempre he pensado que la indignación es un gran combustible para el escritor", dijo en entrevista con The Associated Press.

Serie El juicio muestra proceso judicial y obstáculos en México

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En "El juicio", actualmente disponible en Prime Video, Andrea es una estudiante del último año de preparatoria que está becada en una escuela bastante costosa. En una fiesta propone un juego para beber y besar. La situación se sale de control cuando un compañero de clase la acorrala y abusa sexualmente de ella en un sótano.

La serie retrata con bastante claridad el proceso de denuncia en México, que se suele hacer sin mucha privacidad para las víctimas al momento de declarar en salas llenas de oficiales y de otros denunciantes, así como el momento vulnerable en el que se tienen que hacer peritajes ginecológicos. Aunado a esto, el acusado pertenece a una familia adinerada y tiene contactos en la fiscalía que se prestan a corrupción para obstaculizar el proceso.

"Me interesaba mucho hacer una historia humana, una serie que te conmoviera, una serie que te sacudiera y una serie que te atrapara", dijo Krauze. "Fue una investigación muy profunda de cómo es realmente, cómo es de verdad en el mundo en el que ocurre el juicio".

Andrea vive sola con Miguel, su padre (Derbez), quien es viudo y está pasando por una mala racha económica. A pesar de esta situación, Miguel decide apoyar totalmente a su hija en su búsqueda de la justicia.

"Estuve tres meses en depresión", dijo Derbez sobre cómo le impactó interpretar a su personaje. "No me la pasé nada bien".

Elección de elenco y personajes clave en El juicio

Derbez y Krauze fueron decisivos para elegir a la actriz Karla Gaytán para el impactante papel de Andrea, quien al momento de filmar la serie era menor de edad.

"La cantidad de cosas que tuvimos que hacer para lograr que estuviera Karla en la serie fue, no te lo puedes imaginar. Pero qué bueno, porque ahí está el resultado. No nos arrepentimos", dijo Derbez. "Se metió en el personaje como nunca he visto que nadie se meta".

Carlos, el compañero de clase que abusa de Karla, es interpretado por Íker Sánchez Solano, y su padre Raúl, por el actor español Pedro Alonso. Ambos tienen una relación distante, Raúl incluso duda de la inocencia de su hijo, pero prefiere protegerlo a toda costa.

"Es algo que a mí me interesa mucho, que es de qué manera alimentamos todos estructuralmente la violencia sobre los otros", dijo Alonso. "Él (Raúl) no hace preguntas, él resuelve, ejecuta, quizás presiente, pero no quiere meterse en el sitio donde hay que meterse".

"Aquí todos se mueven, ¿no? Pero muy poca gente se mete en el espacio del daño, del dolor, de la controversia", agregó.