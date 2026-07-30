Harry Styles impulsaría la economía de la CDMX

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó que la serie de seis conciertos que ofrecerá el cantante Harry Styles dejará una derrama económica superior a los 2 mil 94 millones de pesos.

En un comunicado, detalló que la venta de boletos representará el principal componente, con ingresos superiores a mil 638 millones de pesos. A ello se suman actividades en los sectores del turismo y consumo.

Apuntó que en cuestión de hospedaje se espera un impacto económico positivo de 299 millones 698 mil pesos por la visita de turistas de otros estados y del extranjero.

Además, la cámara espera que en el sector gastronómico se deje una captación económica de poco más de 156 millones de pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Cada concierto de talla internacional representa una oportunidad para dinamizar la economía de la ciudad. No solo se benefician los organizadores del espectáculo; también lo hacen hoteles, restaurantes, comercios, servicios turísticos, transporte, plataformas de movilidad, agencias de viajes, proveedores y miles de pequeñas y medianas empresas que participan directa o indirectamente en la atención de los visitantes", señaló el presidente de Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco.

Respecto al comunicado difundido por OCESA el día de ayer, la Canaco CDMX precisó que las cifras de ese documento fueron publicadas bajo la exclusiva responsabilidad de dicha empresa.

"Si bien OCESA hizo referencia a estimaciones atribuidas a esta Cámara, Canaco CDMX no participó en la elaboración, redacción ni autorización de ese comunicado, por lo que cualquier interpretación o presentación de los datos corresponde únicamente a la empresa organizadora. Las proyecciones económicas oficiales de la Cámara son exclusivamente las contenidas en el presente comunicado institucional", aclaró.