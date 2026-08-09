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Mötley Crüe ante miles de nuevos y viejos rockeros

La banda estadounidense ofreció un concierto este sábado como parte de la programación de la feria

Por Pulso Online

Agosto 09, 2026 08:58 a.m.
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Mötley Crüe ante miles de nuevos y viejos rockeros
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      SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- La banda estadounidense Mötley Crüe se presentó este sábado ante una multitud en El Foro, como parte de la programación de conciertos de la feria que se realiza en San Luis Potosí.

      El concierto comenzó alrededor de las 21:00 horas, con Vince Neil, Nikki Sixx, Tommy Lee y John 5 en el escenario.

      La agrupación interpretó temas como "Red Hot", "Louder Than Hell", "Wild Side", "Shout at the Devil", "Too Fast for Love", "Looks That Kill" y "Primal Scream".

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      Durante la presentación también fueron interpretadas "Home Sweet Home", "Smokin' in the Boys Room", "Live Wire", "Girls, Girls, Girls" y "Dr. Feelgood".

      El concierto concluyó con "Kickstart My Heart".

      De acuerdo con cifras difundidas por los organizadores, más de 300 mil personas acudieron durante la jornada del sábado. La cifra corresponde al total de visitantes reportado para ese día y no únicamente a la asistencia al concierto.

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