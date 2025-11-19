CENTENARIO DE LA MEZZOSOPRANO ORALIA DOMÍNGUEZ

Como parte de la Jornada de Homenaje por el centenario de la mezzosoprano potosina Oralia Domínguez, este miércoles se llevarán a cabo dos actividades que buscan acercar al público al canto lírico desde una perspectiva educativa y sensible.

Será una Master Class de canto y la Conferencia–recital “Conoce a Oralia Domínguez”, ambas coordinadas por la directora coral Vanessa Asenjo. Para la ponente, estos encuentros no solo difunden la trayectoria de la artista, sino que subrayan la importancia de que nuevas generaciones, especialmente niñas, encuentren modelos reales de disciplina, decisión y excelencia artística en figuras como Oralia.

Las Master Class, por el Fomento Coral Comunitario están programadas del 19 al 21 de noviembre de 16:00 a 19:00 horas en el Centro Cultural Palacio Municipal, cuentan ya con cupo lleno para participantes activos, pero permanecerán abiertas a oyentes. Serán impartidas por las maestras Rosa Muñoz y Victoria Ibáñez, quienes ofrecerán enfoques complementarios. Para Asenjo, observar estas clases permite comprender mejor el trabajo vocal y derribar la idea de que el canto es un talento reservado para unos cuantos.

La directora coral subrayó que el canto es un espacio de construcción personal, no un privilegio innato: “La mayoría de las voces se forman con disciplina y voluntad. La educación musical debe abrir posibilidades, no cerrarlas”, explicó. Añadió que reconocer el legado de Oralia es fundamental para que niñas y jóvenes se vean a sí mismas dentro del arte lírico, especialmente en un entorno donde aún persisten estereotipos limitantes: “Oralia fue una mujer con un aplomo pocas veces visto. Su legado debe quedar en la memoria de las niñas como ejemplo de decisión y constancia”, afirmó.

A las 19:30 horas se llevará a cabo la Conferencia–recital “Conoce a Oralia Domínguez”, también en el Palacio Municipal. Asenjo abordará la vida artística de la mezzosoprano desde el contexto histórico de la educación musical en México y el papel de figuras como José Vasconcelos y Carlos Chávez en la consolidación de las instituciones que impulsaron su carrera. La conferencia incluirá un recital con la mezzosoprano Fabiola Hentschel y el pianista Eduardo Villalobos, quienes interpretarán piezas vinculadas al repertorio de la homenajeada.

Para Vanessa, este encuentro busca que el público reconozca a Oralia Domínguez como una figura esencial de la lírica mexicana y, al mismo tiempo, se acerque sin miedo a la ópera y al canto académico. Destacó que el arte vocal desarrolla escucha, sensibilidad y conciencia corporal, y que su presencia en la vida pública es necesaria para fortalecer una cultura musical más amplia e inclusiva. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público.