ADERIAC CELEBRA SU 14° ANIVERSARIO

La Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano de San Luis Potosí (ADERIAC), llevó a cabo la celebración de su 14° aniversario con un evento con causa en apoyo a la Fundación AMANC San Luis Potosí, logrando un lleno total y consolidándose como un gran evento en el sector.

La ceremonia inaugural contó con las palabras de la vicepresidenta de AMANC, Virginia Fernández; del presidente municipal de la capital potosina, Maestro Enrique Galindo Ceballos; y del presidente de ADERIAC, Daniel Escobedo, quienes destacaron la importancia de fortalecer los vínculos entre la iniciativa privada y la labor social en beneficio de la niñez con cáncer.

Como parte del programa, el reconocido comunicador Chumel Torres participó como conferencista invitado, compartiendo una charla que combinó reflexión, actualidad y humor, logrando una excelente respuesta por parte de los asistentes.

La noche incluyó cena, baile, rifas, coctelería y un ambiente de celebración que permitió a los invitados disfrutar de grandes momentos en comunidad.

El evento reafirma el compromiso de ADERIAC con la responsabilidad social y el fortalecimiento del sector empresarial de San Luis Potosí.