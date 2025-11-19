Habrá cierre vial por desfile revolucionario

CIUDAD VALLES.- A partir de las 5 de la mañana del jueves cerrarán vialidades en bulevar y calles del centro por desfile del 20 de Noviembre, de acuerdo con Tránsito y Vialidad de Valles.

A las cinco de la mañana cerrarán desde el Distribuidor Vial hasta la calle Escontría, por el bulevar Valles 85 y el México-Laredo; así también todos los accesos a la Glorieta estarán cerrados a esa hora.

El resto de las calles del centro y de la ciudad serán cerradas a las siete de la mañana, por lo que se pide que despejen las avenidas del centro, porque el desfile, que ahora toca a los niños de quinto grado participar, usará las calle Juárez y luego la Pedro Antonio Santos.