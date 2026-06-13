PARA QUEDARSE EN CASA

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Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

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Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

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Por Estrella Govea

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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      Las plataformas de streaming presentarán nuevos estrenos, con series, documentales y películas que abarcan desde dramas judiciales hasta historias deportivas.

      NETFLIX

      Netflix estrenó este 12 de junio "Perdiendo el juicio", serie española que sigue a una abogada cuya carrera cambia tras sufrir una crisis durante un juicio, situación que la obliga a reconstruir su vida profesional y personal.

      El 16 de junio estrenará la tercera temporada de "America´s Sweethearts: Las cheerleaders de los Dallas Cowboys", serie documental que muestra el proceso de audiciones, entrenamiento y preparación de las integrantes del famoso equipo de animación de los Dallas Cowboys.

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      Además llegó una nueva temporada de "Dulces Magnolias" que continúa la historia de Maddie, Dana Sue y Helen mientras enfrentan nuevos retos familiares, personales y laborales en el pueblo de Serenity.

      HBO MAX

      Ese mismo día, HBO Max incorporará "Orgullo", producción que explora historias relacionadas con la identidad, la diversidad y las distintas formas de vivir y expresar el orgullo personal y colectivo.

      PRIME VIDEO

      En el apartado cinematográfico, Prime Video suma "La empleada", thriller que gira en torno a una trabajadora doméstica cuya vida se ve envuelta en una serie de secretos y conflictos dentro del hogar donde presta sus servicios. "Todos nuestros años", ya está disponible, basada en la novela de Carley Fortune, la historia sigue a Percy y Sam, dos amigos de la infancia cuya relación evoluciona hacia un romance marcado por el paso del tiempo, los reencuentros y las decisiones que cambian sus vidas. Ambientada en el pueblo de Barry´s Bay, la serie recorre varios años de su historia para explorar el impacto del primer amor y las segundas oportunidades.

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