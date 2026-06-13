logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

Fotogalería

Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

OZUNA ANUNCIA SU GIRA

Por EFE

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
A
OZUNA ANUNCIA SU GIRA
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El cantante puertorriqueño Ozuna anunció oficialmente este viernes su gira internacional ´Una Aventura World Tour´, que comenzará el próximo 16 de junio en Ibiza, España, y recorrerá Europa y América Latina a lo largo de 2026.     Inspirada en uno de sus éxitos más recientes, ´Una Aventura´, la gira se presenta como "una experiencia que conecta distintas etapas" de la carrera del artista, según el comunicado del sello Aura Music.

          "Esta gira es para celebrar lo que hemos construido, agradecer el cariño que me han dado desde el primer día y seguir creando nuevos recuerdos junto a ustedes porque esta aventura todavía no termina", expresó Ozuna.

      ´Una Aventura World Tour´ llevará al artista por España, Italia, Suiza, Rumanía, Países Bajos, Portugal, México, Colombia,entre otros paises, culminando esta primera etapa internacional el 4 de diciembre en Colombia. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Influencers mexicanos se hacen virales en el Mundial 2026
      Influencers mexicanos se hacen virales en el Mundial 2026

      Influencers mexicanos se hacen virales en el Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      La FIFA prohíbe grabar jugadas, lo que explica la reacción de los creadores de contenido.

      Regina Blandón muestra mensaje sobre desaparecidos en Mundial 2026
      Regina Blandón muestra mensaje sobre desaparecidos en Mundial 2026

      Regina Blandón muestra mensaje sobre desaparecidos en Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      Madres buscadoras realizaron una protesta en las inmediaciones del Estadio Azteca para exigir justicia por más de 130 mil desaparecidos.

      La hija de Rosario Tijeras desafiará a Bárbara de Regil
      La hija de Rosario Tijeras desafiará a Bárbara de Regil

      La hija de Rosario Tijeras desafiará a Bárbara de Regil

      SLP

      El Universal

      Con 40 episodios disponibles, la serie retoma la historia con un enfoque en el conflicto familiar entre madre e hija.

      ¿Qué pasó con Shakira en el Mundial?
      ¿Qué pasó con Shakira en el Mundial?

      ¿Qué pasó con Shakira en el Mundial?

      SLP

      El Universal

      La cantante colombiana apareció con lentes oscuros y rostro diferente durante la inauguración del Mundial 2026.