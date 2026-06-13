OZUNA ANUNCIA SU GIRA
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El cantante puertorriqueño Ozuna anunció oficialmente este viernes su gira internacional ´Una Aventura World Tour´, que comenzará el próximo 16 de junio en Ibiza, España, y recorrerá Europa y América Latina a lo largo de 2026. Inspirada en uno de sus éxitos más recientes, ´Una Aventura´, la gira se presenta como "una experiencia que conecta distintas etapas" de la carrera del artista, según el comunicado del sello Aura Music.
"Esta gira es para celebrar lo que hemos construido, agradecer el cariño que me han dado desde el primer día y seguir creando nuevos recuerdos junto a ustedes porque esta aventura todavía no termina", expresó Ozuna.
´Una Aventura World Tour´ llevará al artista por España, Italia, Suiza, Rumanía, Países Bajos, Portugal, México, Colombia,entre otros paises, culminando esta primera etapa internacional el 4 de diciembre en Colombia.
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