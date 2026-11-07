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Tráiler embiste autos y derriba torres de cerveza en Soledad

El accidente ocurrió entre Camino a Cerro de San Pedro y carretera a Rioverde en Soledad.

Por Pulso Online

Noviembre 07, 2026 02:54 p.m.
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Tráiler embiste autos y derriba torres de cerveza en Soledad
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      Un tráiler con plataforma acoplada protagonizó un accidente la tarde de este sábado en el Circuito Potosí, en Soledad de Graciano Sánchez, donde impactó contra cuatro vehículos y derribó varias torres de cerveza de un expendio.

      El reporte del percance se recibió alrededor de las 13:00 horas, en el tramo comprendido entre Camino a Cerro de San Pedro y la carretera a Rioverde.

      De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un tráiler de transporte internacional perdió el control de la unidad y chocó inicialmente contra una camioneta Ford gris que se encontraba estacionada. Durante su trayectoria también derribó varias torres de cerveza colocadas sobre la vía de circulación, frente a un expendio.

      Al realizar una maniobra hacia su izquierda, el tractocamión impactó contra un Renault Kwid rojo, un Nissan March gris y una camioneta Honda negra. Finalmente, avanzó varios metros más hasta detenerse, con cartones de cerveza sobre el parabrisas.

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      Elementos de Protección Civil de Soledad acudieron al sitio para realizar labores de limpieza y retirar los restos de mercancía de la vialidad, mientras que peritos de la Guardia Civil Municipal tomaron conocimiento del accidente para deslindar responsabilidades.


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