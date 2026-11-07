logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Autobusazo en Tamasopo deja varios heridos (fotos)

Socorristas de Protección Civil auxiliaron a los lesionados y los trasladaron a clínicas locales

Por Huasteca Hoy

Noviembre 07, 2026 01:29 p.m.
A
Autobusazo en Tamasopo deja varios heridos (fotos)
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      TAMASOPO.- Debido a la falta de precaución al conducir bajo condiciones de lluvia, ocurrieron dos accidentes sobre la carretera El Ramal-Tamasopo, que dejaron varias personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

      En el kilómetro 2 del mencionado tramo carretero, con dirección del crucero de Tamasopo hacia la cabecera municipal, el conductor de una camioneta Chevrolet, doble cabina, perdió el control del volante al tomar una curva, invadió el carril contrario y chocó de frente contra un autobús de la línea Transportes Vencedor.

      Los ocupantes de la camioneta resultaron lesionados y fueron auxiliados por socorristas de Protección Civil Municipal, quienes los trasladaron a la clínica local del IMSS.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Otro percance sucedió en el kilómetro 4 de la misma carretera, donde una camioneta Toyota Hilux blanca derrapó, se salió del camino y volcó.

      La unidad era conducida por una mujer, quien sufrió lesiones leves y fue auxiliada por socorristas de Protección Civil Municipal.

      LEA TAMBIÉN

      Choque y volcadura en Tamasopo deja varios heridos

      Cuerpos de auxilio y autoridades locales brindaron atención inmediata a los lesionados

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tráiler embiste autos y derriba torres de cerveza en Soledad
      Tráiler embiste autos y derriba torres de cerveza en Soledad

      Tráiler embiste autos y derriba torres de cerveza en Soledad

      SLP

      Pulso Online

      El accidente ocurrió entre Camino a Cerro de San Pedro y carretera a Rioverde en Soledad.

      Autobusazo en Tamasopo deja varios heridos (fotos)
      Autobusazo en Tamasopo deja varios heridos (fotos)

      Autobusazo en Tamasopo deja varios heridos (fotos)

      SLP

      Huasteca Hoy

      Socorristas de Protección Civil auxiliaron a los lesionados y los trasladaron a clínicas locales

      Motociclistas acribillan a un hombre en Tamuín
      Motociclistas acribillan a un hombre en Tamuín

      Motociclistas acribillan a un hombre en Tamuín

      SLP

      Huasteca Hoy

      Se desplegó un operativo de búsqueda, pero los responsables no fueron localizados

      Capturan a mujer en Lomas; tomó millón y medio de una empresa
      Capturan a mujer en Lomas; tomó millón y medio de una empresa

      Capturan a mujer en Lomas; tomó millón y medio de una empresa

      SLP

      Redacción

      Cinthia "N" fue detenida en la capital potosina y trasladada al pena de Xolol