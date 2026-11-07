Autobusazo en Tamasopo deja varios heridos (fotos)
Socorristas de Protección Civil auxiliaron a los lesionados y los trasladaron a clínicas locales
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TAMASOPO.- Debido a la falta de precaución al conducir bajo condiciones de lluvia, ocurrieron dos accidentes sobre la carretera El Ramal-Tamasopo, que dejaron varias personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.
En el kilómetro 2 del mencionado tramo carretero, con dirección del crucero de Tamasopo hacia la cabecera municipal, el conductor de una camioneta Chevrolet, doble cabina, perdió el control del volante al tomar una curva, invadió el carril contrario y chocó de frente contra un autobús de la línea Transportes Vencedor.
Los ocupantes de la camioneta resultaron lesionados y fueron auxiliados por socorristas de Protección Civil Municipal, quienes los trasladaron a la clínica local del IMSS.
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Otro percance sucedió en el kilómetro 4 de la misma carretera, donde una camioneta Toyota Hilux blanca derrapó, se salió del camino y volcó.
La unidad era conducida por una mujer, quien sufrió lesiones leves y fue auxiliada por socorristas de Protección Civil Municipal.
Choque y volcadura en Tamasopo deja varios heridos
Cuerpos de auxilio y autoridades locales brindaron atención inmediata a los lesionados
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