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DRAKE BELL LLEGA A LOS 40 AÑOS

Por El Universal

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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DRAKE BELL LLEGA A LOS 40 AÑOS
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      A los 18 años conquistó al mundo cuando interpretó a un desenfadado adolescente en la serie de Nickelodeon, "Drake & Josh", luego vino a México y sus fans lo adoptaron como un paisano más, haciendo que él cambiara por un tiempo su nombre por Drake Campana, más tarde siguieron una serie de polémicas que dejaron ver que el ídolo juvenil había quedado atrás, hoy Drake Bell llega a los 40 años de edad en medio del escándalo.

           Este cumpleaños podría ser complicado para el artista, porque es muy posible que esté enfrentando el final de su relación con la influencer y modelo mexicana Ela Vidal, a quien conoció en 2023 en una fiesta en la Ciudad de México, pero fue a inicios de este año cuando se dejaron ver ya como pareja y parecía que todo marchaba bien. 

           Hace un par de semanas se comenzó a hablar en redes sociales de una separación, debido a una supuesta infidelidad por parte de ella, quien está a la espera de su primer bebé; pero hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado o desmentido esto.

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