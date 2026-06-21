logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SÍ SE PUDO!

Fotogalería

¡SÍ SE PUDO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

DUA LIPA COMPARTE LAS PRIMERAS FOTOGRAFÍAS DE SU BODA

Por El Universal

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
A
DUA LIPA COMPARTE LAS PRIMERAS FOTOGRAFÍAS DE SU BODA
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Dua Lipa y Callum Turner se dieron el "sí" hace un par de semanas, en una boda religiosa y, la pareja ya compartió algunas de las fotografías tomadas en la celebración, en la cual contaron con la compañía de 150 personas, repartidas entre familiares y allegados, que disfrutaron de la fiesta, valuda en, alrededor de 1, 5 millones de libras esterlinas. El 31 de mayo, seis días después de su boda civil, realizada en el Ayuntamiento de Marylebone, Londres, la cantante y el actor ingleses viajaron a Palermo, Sicilia para casarse, religiosamente, en la Villa Valguarnera.

           Dua usó un vestido, diseñado por Matthieu Blazy, director creativo de Chanel; en el caso de Callum portó un traje Louis Vuitton, aunque fue la cantante de "Houdini" fue quien se robó la atención, pues su atuendo estuvo compuesto de cuentas doradas y plateadas y una cola con 25 mil plumas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Taylor Swift celebra despedida de soltera en Rhode Island
      Taylor Swift celebra despedida de soltera en Rhode Island

      Taylor Swift celebra despedida de soltera en Rhode Island

      SLP

      El Universal

      La cantante organizó una reunión privada con amigas en su residencia en Rhode Island, según fuentes cercanas.

      Lanzarán versión extendida de la serie de Juan Rulfo
      Lanzarán versión extendida de la serie de Juan Rulfo

      Lanzarán versión extendida de la serie de Juan Rulfo

      SLP

      El Universal

      También habló sobre Binizza, un documental en zapoteco, muestra la cultura y resistencia del Istmo de Tehuantepec

      Dua Lipa y Callum Turner se casan en Sicilia
      Dua Lipa y Callum Turner se casan en Sicilia

      Dua Lipa y Callum Turner se casan en Sicilia

      SLP

      El Universal

      El banquete estuvo a cargo del chef Tony Lo Coco, reconocido con estrella Michelin, con platos típicos sicilianos.

      BRUCE WILLIS REAPARECE EN REDES
      BRUCE WILLIS REAPARECE EN REDES

      BRUCE WILLIS REAPARECE EN REDES

      SLP

      El Universal