DUA LIPA COMPARTE LAS PRIMERAS FOTOGRAFÍAS DE SU BODA
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Dua Lipa y Callum Turner se dieron el "sí" hace un par de semanas, en una boda religiosa y, la pareja ya compartió algunas de las fotografías tomadas en la celebración, en la cual contaron con la compañía de 150 personas, repartidas entre familiares y allegados, que disfrutaron de la fiesta, valuda en, alrededor de 1, 5 millones de libras esterlinas. El 31 de mayo, seis días después de su boda civil, realizada en el Ayuntamiento de Marylebone, Londres, la cantante y el actor ingleses viajaron a Palermo, Sicilia para casarse, religiosamente, en la Villa Valguarnera.
Dua usó un vestido, diseñado por Matthieu Blazy, director creativo de Chanel; en el caso de Callum portó un traje Louis Vuitton, aunque fue la cantante de "Houdini" fue quien se robó la atención, pues su atuendo estuvo compuesto de cuentas doradas y plateadas y una cola con 25 mil plumas.
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El banquete estuvo a cargo del chef Tony Lo Coco, reconocido con estrella Michelin, con platos típicos sicilianos.