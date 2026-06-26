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Música de Dua Lipa interrumpe conferencia de Portugal en Miami

La cantante británica es reconocida aficionada al fútbol y su música acompañó la sesión de medios.

Por El Universal

Junio 26, 2026 01:22 p.m.
A
Música de Dua Lipa interrumpe conferencia de Portugal en Miami
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      Una invitada especial irrumpió en la conferencia de prensa del seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, el viernes: la ganadora del Grammy Dua Lipa.

      Bueno, su música, al menos.

      Los altavoces dentro de la sala de entrevistas del estadio de Miami empezaron a poner a todo volumen algunas canciones de Lipa durante unos minutos, en medio de la sesión de atención a los medios de Martínez. No quedó del todo claro por qué —al parecer, se cruzaron algunos cables durante un ensayo que se realizaba dentro del estadio— pero a nadie pareció molestarle que ocurriera.

      Martínez incluso se balanceó un poco en su silla mientras los trabajadores intentaban encontrar la manera de silenciar la música.

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      "Creo que Dua Lipa está alentando a Portugal", comentó.

      Lipa, la potente cantante británica de origen albanés, nacida en Londres y ganadora de tres premios Grammy, es una gran aficionada al fútbol y ha asistido a innumerables torneos importantes en los últimos años. Y cuando más tarde le preguntaron a Martínez en su conferencia de prensa sobre el equilibrio de su mediocampo hasta ahora en el torneo, no pudo resistirse a llevar la conversación de vuelta a la música.

      "Equilibrio y Dua Lipa, esos fueron los dos temas principales", expresó Martínez.

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