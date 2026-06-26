Nueva falla de El Realito deja sin agua a colonias de la zona metropolitana

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Una nueva interrupción en el suministro de agua del sistema El Realito afectó este viernes a decenas de colonias de la zona metropolitana de San Luis Potosí, luego de que los tanques de almacenamiento de INTERAPAS dejaran de recibir el líquido durante la mañana.

Aunque hasta el momento no existe una comunicación oficial por parte de los operadores del acueducto sobre las causas de la suspensión, el organismo operador informó que activó su protocolo de contingencia para reducir el impacto entre la población.

Como parte de estas acciones, INTERAPAS puso en operación pozos de reserva y comenzó la distribución de agua mediante camiones cisterna en las colonias que dependen del suministro proveniente de El Realito.

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Entre las zonas afectadas se encuentran Balcones del Valle, Barrio de Santiago, Zona Centro, Himno Nacional, Jardines de Oriente, Lomas de Satélite, Ricardo B. Anaya, San Juan de Guadalupe, Simón Díaz, El Aguaje, Tequis, colonia Universitaria, Valle Dorado, Bella Vista, Colonia Jardín, Virreyes, San Patricio, Prados de San Vicente, Constitución, Viveros, Ciudadela e Independencia, entre otras.

Con esta nueva suspensión, El Realito acumularía 72 fallas desde 2021, manteniendo los problemas de abastecimiento que de manera recurrente afectan a miles de usuarios en la capital potosina.