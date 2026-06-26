logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ESPECTACULAR NOCHE DE FUTBOL!

Fotogalería

¡ESPECTACULAR NOCHE DE FUTBOL!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Nueva falla de El Realito deja sin agua a colonias de la zona metropolitana

Sería la interrupción número 72 del acueducto desde 2021.

Por Pulso Online

Junio 26, 2026 12:41 p.m.
A
Nueva falla de El Realito deja sin agua a colonias de la zona metropolitana
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una nueva interrupción en el suministro de agua del sistema El Realito afectó este viernes a decenas de colonias de la zona metropolitana de San Luis Potosí, luego de que los tanques de almacenamiento de INTERAPAS dejaran de recibir el líquido durante la mañana.

      Aunque hasta el momento no existe una comunicación oficial por parte de los operadores del acueducto sobre las causas de la suspensión, el organismo operador informó que activó su protocolo de contingencia para reducir el impacto entre la población.

      Como parte de estas acciones, INTERAPAS puso en operación pozos de reserva y comenzó la distribución de agua mediante camiones cisterna en las colonias que dependen del suministro proveniente de El Realito.

      LEA TAMBIÉN

      Galindo pide a CEA sanciones por fallas en ducto de El Realito

      Más de 75 colonias y 30 mil usuarios sufren por las constantes suspensiones del suministro

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Entre las zonas afectadas se encuentran Balcones del Valle, Barrio de Santiago, Zona Centro, Himno Nacional, Jardines de Oriente, Lomas de Satélite, Ricardo B. Anaya, San Juan de Guadalupe, Simón Díaz, El Aguaje, Tequis, colonia Universitaria, Valle Dorado, Bella Vista, Colonia Jardín, Virreyes, San Patricio, Prados de San Vicente, Constitución, Viveros, Ciudadela e Independencia, entre otras.

      Con esta nueva suspensión, El Realito acumularía 72 fallas desde 2021, manteniendo los problemas de abastecimiento que de manera recurrente afectan a miles de usuarios en la capital potosina.

      Patrulla choca contra camión; dos policías resultan heridos

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Nueva falla de El Realito deja sin agua a colonias de la zona metropolitana
      Nueva falla de El Realito deja sin agua a colonias de la zona metropolitana

      Nueva falla de El Realito deja sin agua a colonias de la zona metropolitana

      SLP

      Pulso Online

      Sería la interrupción número 72 del acueducto desde 2021.

      Afectadas, más de 20 colonias por falla número 72 en acueducto
      Afectadas, más de 20 colonias por falla número 72 en acueducto

      Afectadas, más de 20 colonias por falla número 72 en acueducto

      SLP

      Rolando Morales

      El Interapas informó que implementará operación de pozos y distribución con camiones cisterna

      Actualiza UASLP protocolo para casos de acoso estudiantil
      Actualiza UASLP protocolo para casos de acoso estudiantil

      Actualiza UASLP protocolo para casos de acoso estudiantil

      SLP

      Samuel Moreno

      La FUP detectó desconocimiento entre alumnos sobre mecanismos de denuncia y apoyo institucional

      Video | PVEM paga millones para promover a Gallardo y Ruth: SinEmbargo.mx
      Video | PVEM paga millones para promover a Gallardo y Ruth: SinEmbargo.mx

      Video | PVEM paga millones para promover a Gallardo y Ruth: SinEmbargo.mx

      SLP

      SinEmbargo.mx

      Una investigación documenta pautas en redes, contratos y videos de Badabun para posicionar al gobernador y a la senadora