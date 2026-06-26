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Afectadas, más de 20 colonias por falla número 72 en acueducto

El Interapas informó que implementará operación de pozos y distribución con camiones cisterna

Por Rolando Morales

Junio 26, 2026 12:28 p.m.
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Afectadas, más de 20 colonias por falla número 72 en acueducto
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      La zona metropolitana de San Luis Potosí registró este viernes una nueva interrupción en el suministro de agua proveniente del acueducto de El Realito, apenas 27 días después de la falla anterior, ocurrida el 30 de mayo, cuyo servicio fue restablecido siete días más tarde. Con este nuevo incidente, el sistema acumularía ya 72 fallas desde 2021.

      El organismo operador Interapas informó que durante la mañana de este viernes sus tanques de almacenamiento dejaron de recibir agua del acueducto; sin embargo, señaló que hasta el momento no ha recibido una comunicación oficial por parte de los operadores de El Realito sobre las causas de la suspensión.

      Ante la nueva interrupción, el organismo activó el protocolo de contingencia que contempla la operación de pozos de reserva y la distribución de agua mediante camiones cisterna para reducir el impacto en las colonias que dependen del suministro del acueducto.

      Entre las zonas afectadas se encuentran Balcones del Valle, Barrio de Santiago, Zona Centro, Himno Nacional secciones 1 y 2, Jardines de Oriente, La Esmeralda, Lomas de Satélite, Maya Mil, Ricardo B. Anaya, San Juan de Guadalupe, Simón Díaz, El Aguaje, Barrio de Tequis, colonia Universitaria, Valle Dorado, Bella Vista, Colonia Jardín, Virreyes, colonia del Llano, San Patricio, Prados de San Vicente, Cecilia Occelli, Constitución, Viveros, Ciudadela e Independencia.

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