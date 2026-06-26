Lionel Richie pospone conciertos por malestar en Minnesota

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El cantante Lionel Richie, de 77 años, encendió las alertas sobre su estado de salud luego de verse obligado a posponer dos conciertos de su gira "Sing A Song All Night Long Tour", tras haber interrumpido la primera fecha de su nuevo tour junto a Earth, Wind & Fire.

La promotora Live Nation Chicago informó a través de redes sociales que los shows programados para el 26 de junio en Chicago y el 27 de junio en Columbus, Ohio, serán reprogramados por recomendación médica, ya que al artista se le indicó descansar y recuperarse completamente antes de volver a los escenarios.

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La empresa señaló además que tanto Richie como la agrupación retomarán su agenda el 30 de junio en Pittsburgh, Pensilvania, y que las nuevas fechas serán anunciadas próximamente. En el comunicado, el equipo del intérprete de "Hello" lamentó los inconvenientes para los fans y aseguró que el cantante espera regresar pronto a los escenarios.La situación ocurre después de que el músico presentara malestar durante su show del 24 de junio en el Grand Casino Arena de St. Paul, Minnesota, donde llegó a sentirse mareado mientras interpretaba "Dancing on the Ceiling". En medio de la presentación, el cuatro veces ganador del Grammy explicó al público que no se sentía bien y optó por sentarse en el escenario para continuar con el espectáculo.De acuerdo con reportes locales, el concierto tuvo interrupciones y posteriormente fue suspendido, mientras miembros de su equipo explicaban al público que el artista no podía continuar. Richie fue atendido por paramédicos tras bambalinas y trasladado a un hospital como medida preventiva, aunque su entorno señaló que se trató de un posible caso de deshidratación.Previo al incidente, el cantante había compartido en redes sociales su entusiasmo por el arranque de la gira, que contempla 26 presentaciones en Estados Unidos y Canadá junto a Earth, Wind & Fire. Esta nueva serie de conciertos da continuidad al tour iniciado en 2023 y 2024.Lionel Richie tiene programadas presentaciones en ciudades como Toronto, Nueva York, Boston, Los Ángeles y San Francisco, además de fechas en Europa y Sudamérica, con cierre previsto en diciembre en São Paulo, Brasil.