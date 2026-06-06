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DUA LIPA Y CALLUM TURNER CELEBRAN SU BODA

Por El Universal

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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DUA LIPA Y CALLUM TURNER CELEBRAN SU BODA
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      La boda de Dua Lipa convirtió a Palermo, la capital de Sicilia, Italia en el escenario de una celebración digna de un cuento de hadas.

      Este viernes comenzaron tres días de actividades con las que la cantante y el actor Callum Turner festejan su reciente matrimonio junto a cerca de 300 invitados, entre familiares, amigos y figuras del entretenimiento.

      La agenda arrancó en el Palazzo Gangi con un exclusivo coctel de bienvenida al que asistieron celebridades como Elton John, Charli XCX, el productor y DJ Mark Ronson, así como la cantante Olivia Dean.

      Para la ocasión, Lipa lució un vestido blanco de cuero tejido hecho a medida por la firma italiana Bottega Veneta, mientras que Turner optó por un traje color arena. El diseño de la cantante destacaba por su escote halter, una falda con flecos y detalles de plumas que aportaban movimiento al conjunto.

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      La intérprete complementó su atuendo con un bolso Andiamo de Bottega Veneta, valuado en 6 mil 100 dólares y adornado con plumas de avestruz a juego. También llevó varias piezas de joyería de Bulgari, firma de la que es embajadora. Entre ellas destacó su anillo de compromiso de oro amarillo, diseñado especialmente por Turner. Según medios internacionales, durante la noche Elton John ofrecoó una presentación especial para los recién casados y sus invitados.

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