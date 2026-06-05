México 86: Emilio Azcárraga y su influencia en el futbol mexicano

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La escena, ubicada en unas oficinas de lo que simula ser Televisa en 1983, puede dar risa.

"Imagínese que el

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es suyo", dice "Martín de la Torre", un burócrata con altas aspiraciones futboleras de poder, interpretado por, en la"México 86"."¿Que me imagine?, pero si es mío cabrón", replica "", dueño del medio de comunicación y quien revisa unos documentos, en la piel del actorEn la vida real no se sabe si ocurrió tal encuentro, pero si es conocido que "", como se le llamaba al magnate televisivo, tenía alta injerencia en lay tenía en, alto jerarca en la FIFA, a su brazo derecho.Así que era obvio que debía aparecer en la cinta que llega este viernes a la plataforma de, en donde se cuenta una posible versión de cómo el país consiguió ser sede de la, tras la renuncia de Colombia, y superando la candidatura de Estados Unidos.La cinta es protagonizada por("Rudo y cursi"), contando con la actuación de("Nosotros los Nobles"), bajo la dirección de, responsable de "Un extraño enemigo", que escudriñó la política mexicana en los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, así como la serie ochentera "Mentiras"."El retrato que se hace dees el de unmuy astuto, muy claro y contundente; mi intención era mostrar a un hombre que estaba convencido de algo y futbolísticamente, este país es un antes y un después del ese, él elevó el corte a un nivel inusitado", comenta el realizador."Lo que me parecía interesante era enfocar (la historia) en el proceso de la, cuandoMéxico alza la mano de una manera bastante improbable, porque acababa de hacer un(1970) y no había un país que hubiera organizado uno en dos ocasiones, pero el hecho de que lo haya logrado habla de que a través del, la tenacidad, la terquedad mexicana, se resuelven las cosas", añade.Y recalca Ripstein: "No somos el país más rico, más potente y demás, pero tenemos esta habilidad muy cinematográfica que se llama, que son las cosas a la mexicana que también tiene lo luminoso y no luminoso y un poco lahace ese retrato, en donde también pagas factura por querer ser más listo".Sin ser fanático del futbol, el director se respaldó en, el escritor, a quien considera una biblioteca andante del balompié. Y juntos imaginaron lo que pudo haberse dicho en ladonde México perdió con Alemania.En esa escena el directivo baja a presionar y se cuestiona situvo temor de cobrar un tiro, teniendo como antecedente haber fallado contra Paraguay en la fase de grupos."No es un documental y es rico especular de algo que pudo haber pasado", advierte."México 86" se filmó en lay ocupó el, sede de esa copa del mundo, ahora descuidado."Le dimos su manita de gato", dice de buen humor.En la vida real México pasaba en 1986 por una etapa triste, luego del terremoto de septiembre de 1985 que hizo tambalear elY eso también está en el filme."El equipo dehizo unay luego hubo cosas digitales. A mí me encanta hacer historias donde no hay celulares (risas), me fascina estar en, en temas cruciales y es tener la perspectiva de lo que pasó", apunta.