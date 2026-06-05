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Galilea Montijo celebra cumpleaños 53

El modelo español Isaac Moreno dedicó un mensaje emotivo a Galilea Montijo en redes sociales.

Por El Universal

Junio 05, 2026 12:43 p.m.
A
Galilea Montijo celebra cumpleaños 53
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 5 (EL UNIVERSAL).-

      Galilea Montijo
      ya recibió serenata

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      cumpleañera acompañada de un enorme ramo de rosas y un pastel por su cumpleaños 53, su novio, el modelo español Isaac Moreno se encargó de consentir a la conductora y además, le dedicó un amoroso mensaje.
      El romance entre ellos comenzó a mediados de 2023, después de que la conductora de "Hoy" hiciera público su divorcio con Fernando Reina, con quien tiene un hijo llamado Mateo; Isaac, menor que Galilea ocho años, también es divorciado y tiene un hijo.
      Se conocieron a través de un maquillista en común, Alfonso Waithsman, e hicieron pública su relación a finales de 2023 tras unas vacaciones en las playas de Quintana Roo.
      Aunque en un inicio llevaron la relación con bastante cautela, ahora comparten en redes momentos de pareja, de su vida fitness y hasta la ilusión que les causa tener una hija, una ilusión que Galilea espera se cumpla.
      En Instagram, Isaac Moreno dedicó un emotivo mensaje a su novia, a quien le externó su admiración como mamá y como mujer.
      "Muchísimas felicidades Amor mío... No tengo palabras para definir el amor que siento por ti... Lo que me das cada día, el cariño, la pasión y el ejemplo que me pones... como Mamá, como mujer, como persona, como ser humano... Te deseo la mayor felicidad del mundo... risas, lágrimas, bailes, locuras... y que pueda estar a tu lado siempre... Gracias por tanto... Te amo mi moquito precioso Galilea Montijo", se lee.

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