Galilea Montijo celebra cumpleaños 53

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 5 (EL UNIVERSAL).-

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cumpleañera acompañada de un enorme ramo de rosas y un pastel por su, su novio, el modelo españolse encargó de consentir a la conductora y además, le dedicó un amoroso mensaje.El romance entre ellos comenzó a, después de que la conductora de "Hoy" hiciera público su divorcio con, con quien tiene un hijo llamado Mateo; Isaac, menor que Galilea ocho años, también es divorciado y tiene un hijo.Sea través de un maquillista en común,, e hicieron pública su relación a finales de 2023 tras unas vacaciones en las playas deAunque en un inicio llevaron la relación con bastante cautela, ahora comparten en redes momentos de pareja, de suy hasta la ilusión que les causa, una ilusión que Galilea espera se cumpla.En Instagram,dedicó un emotivo mensaje a su novia, a quien le externó suy como mujer.Amor mío... No tengo palabras para definir elpor ti... Lo que me das cada día, el cariño, la pasión y el ejemplo que me pones... como Mamá, como mujer, como persona, como ser humano... Te deseo la mayor felicidad del mundo... risas, lágrimas, bailes, locuras... y que pueda estar a tu lado siempre... Gracias por tanto...mi moquito precioso", se lee.