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La novela "Donde el agua trabaja" no fue escrita con IA

La editorial pidió disculpas al periódico que generó dudas sin pruebas concluyentes.

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 02:09 p.m.
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La novela Donde el agua trabaja no fue escrita con IA
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      Tras una revisión, la editorial Almadía afirma que la novela de David Silva Rojas, "Donde el agua trabaja", que fue galardonada con el Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat no fue escrita con Inteligencia Artificial.


      "Tras concluirla, la editorial reitera su confianza en David Silva Rojas y mantiene el fallo del I Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat", declaró Almadía en un comunicado de prensa.

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      En las últimas semanas, se había especulado sobre la originalidad y forma de escritura de este libro, luego que el periódico El País reportara que el programa Pangram identificaba que había sido escrito en un 99% con IA. Es por eso que la editorial emprendió un peritaje con materiales del proceso de escritura que proporcionó Silva Rojas, así como con revisiones de tecnólogos, abogados y peritos lingüísticos, explicó Almadía.
      "La revisión se llevó a cabo a partir de los materiales aportados por el autor sobre el proceso de escritura de la novela, David mantuvo en todo momento una actitud abierta y disposición para colaborar, atender las preguntas de la editorial y aportar la información solicitada", dijo la editorial, que también destacó haber fundamentado su juicio en criterios humanos y que no basta el resultado que arroje una IA para emitir un juicio.
      Almadía solicitó al periódico español una disculpa, pues consideran que en el reportaje "no siempre se distinguió con suficiente claridad entre una sospecha y un hecho demostrado" y que eso tuvo consecuencias para el autor, el jurado, integrado por Cristina Rivera Garza, Mónica Ojeda y Selva Almada, y la editorial.
      "Desde nuestra vinculación con la literatura latinoamericana, también nos preguntamos qué implicaciones tiene conceder a empresas del norte global la autoridad para validar nuestras formas de escribir. Nos preocupa que esa autoridad termine condicionando la propia escritura", agregó la editorial, que concluyó expresando su preferencia a "seguir confiando en el criterio humano".

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