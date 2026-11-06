Rocha y Gama evitan hablar de "dobleteo" de líder panista

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Luego de que Enrique Dahud Uresti, dirigente estatal interino del PAN, apareciera con un contrato por 12 mil pesos mensuales en el Congreso del Estado, las dirigencias de otros partidos evitaron asumir una postura sobre el caso y remitieron la responsabilidad de aclarar la contratación a las autoridades legislativas.

Sara Rocha Medina, presidenta estatal del PRI, consideró que las autoridades deben revisar si Dahud Uresti realmente trabaja en el Congreso.

Señaló que ocupar la dirigencia de un partido no impide desempeñar otro empleo, pero evitó emitir una opinión porque, dijo, desconoce si el panista realiza o realizaba actividades en el Legislativo.

Por su parte, Marco Gama Basarte, coordinador operativo estatal de Movimiento Ciudadano, sostuvo que corresponde al PAN responder por la contratación y señaló que, si existe alguna irregularidad, deben intervenir el órgano interno de control del Congreso y el presidente de la Directiva.

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El dirigente emecista se deslindó del asunto al afirmar que no es un tema que corresponda a su partido.

Tanto Rocha Medina como Gama Basarte, también son líderes de sus partidos, además de diputados locales.

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De acuerdo con la Plataforma Estatal de Transparencia de septiembre de 2026, Dahud Uresti aparece como auxiliar general de la LXIV Legislatura, adscrito al área de Comisiones, con una remuneración bruta mensual de 12 mil pesos y un pago neto de 11 mil 254.24 pesos.

El contrato LXIV-168-2026 fue firmado el 11 de septiembre por el presidente de la Directiva, Luis Fernando Gámez Macías, y el dirigente panista, con vigencia del 16 de septiembre al 31 de diciembre de este año.

El documento establece dos pagos de seis mil pesos y obliga a Dahud Uresti a entregar informes trimestrales de actividades, desglosados por mes, a la Coordinación de Servicios Internos.

El diputado panista Rubén Guajardo Barrera, reconoció que Dahud Uresti participó en trabajos políticos específicos en la Zona Media, pero aseguró que ya no colaboraba en el Congreso.

A esto se suma su anterior relación con el Ayuntamiento capitalino, donde cobraba por asesorías, colaboración que el alcalde Enrique Galindo Ceballos confirmó que ya concluyó.