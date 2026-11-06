De la licenciatura a la maestría: ¿cuándo dar el siguiente paso?

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¿Es momento de estudiar una maestría? Descubre las señales, cómo cursarla en línea sin dejar tu trabajo y cómo verificar que tenga validez oficial.

"¿Será momento de estudiar una maestría?" no es una pregunta fácil de responder. Implica tiempo, dinero y constancia durante varios semestres. Además, hace tiempo que no eres estudiante.

En México, el posgrado sigue siendo poco común: apenas el 2 % de las personas de 25 a 34 años tiene una maestría o un título equivalente. Por eso, una maestría todavía puede distinguirse entre las personas de tu generación, siempre y cuando sepas cómo elegirla.

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Esta guía te ayudará a reconocer el momento, estudiar sin pausar tu carrera, resolver dudas prácticas y comprobar la validez oficial de un programa.

Señales de que es momento de estudiar una maestría

No hay una edad ideal ni un mínimo de años de experiencia para saber que «ya es hora». Aun así, una maestría suele aprovecharse mejor cuando ya tienes experiencia en tu campo, pues esta te permite elegir un programa con un objetivo claro y aplicar lo aprendido de inmediato.

Cuando tu trayectoria se estanca

La primera señal es el estancamiento: si en los últimos años tus responsabilidades no han aumentado, si los ascensos se otorgan a perfiles con más preparación o si las vacantes de coordinación y dirección que te interesan exigen un posgrado, una maestría puede abrirte esas puertas.

La segunda señal es el deseo de cambiar de sector o de especialidad. Una maestría te ofrece un marco formal para adquirir nuevos conocimientos y crear una red de contactos en otra área.

Quieres mejorar tus ingresos

De acuerdo con la herramienta Compara Carreras, quienes estudiaron Administración de Empresas ganan, en promedio, 23,576 pesos al mes. Entre quienes además tienen un posgrado, el promedio sube a 33,173 pesos: una diferencia del 50.7 %.

En Contabilidad y Fiscalización, el promedio pasa de 22,192 a 30,437 pesos con posgrado, es decir, aumenta un 38.4 %. Además, solo el 2.3 % de quienes estudiaron esa carrera tiene un posgrado.

Ten en cuenta que estos datos estadísticos sirven como referencia: no predicen cuánto ganarás ni prueban que la diferencia se deba únicamente al posgrado.

Maestrías profesionalizantes o de investigación

Antes de inscribirte, distingue entre dos tipos de programa. Los posgrados con orientación a la investigación están pensados para generar conocimiento y suelen ser la antesala de un doctorado.

En cambio, los de orientación profesional se enfocan en aplicar conocimientos al ejercicio laboral. Si buscas crecer dentro de una empresa o institución, esta opción suele ser la más pertinente.

Estudiar una maestría en línea sin pausar tu carrera

Si ya decidiste que es momento de estudiar un posgrado, ahora necesitas encontrar la manera de hacerlo sin dejar de lado tus responsabilidades. Aquí es donde entran las maestrías en modalidad no escolarizada (en línea).

¿Cómo funciona el entorno de estudio?

El centro de la experiencia es un sistema de gestión del aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés). Ahí se concentran los materiales, las herramientas de comunicación, las entregas y calificaciones. Buena parte de las actividades no tiene un horario fijo, por lo que puedes avanzar por la noche o durante el fin de semana. Aun así, la flexibilidad tiene límites. Algunos programas incluyen sesiones en vivo con días y horarios establecidos; las entregas tienen fechas límite y hay un calendario de evaluaciones. Antes de inscribirte, confirma si hay sesiones en vivo, en qué horarios se realizan y cómo se organizan los plazos.La Universidad CNCI es un buen ejemplo de cómo se organiza este entorno. Su modalidad virtual, tal como la describe la institución, asigna tutores que dan seguimiento al avance y funciona sobre la plataforma Blackboard Ultra. Al evaluar cualquier universidad en línea, revisa ese ecosistema completo.

¿Cuántas horas a la semana?

La carga varía según el programa y el momento del ciclo, así que no conviene asumir una cifra única. Antes de inscribirte, pregunta cuántas horas semanales requiere el programa, si hay sesiones en vivo obligatorias y en qué horario se realizan.

Tiempo, costo y organización: las dudas más frecuentes

Tiempo

La duración de una maestría en línea depende de la estructura del plan (módulos, cuatrimestres o semestres) y de los requisitos de titulación. Algunos programas exigen una tesis; otros admiten proyectos u opciones distintas. Revisa ambos datos en la ficha de cada programa.

Costo

Las colegiaturas varían mucho entre instituciones, así que compara el costo total y no solo la mensualidad. Ese total incluye la inscripción, las reinscripciones, los materiales, los trámites de titulación y los derechos para obtener la cédula profesional.

Becas y apoyo del empleador

Para financiar el posgrado, hay tres rutas habituales:

1. Becas institucionales: muchas universidades privadas las ofrecen, normalmente sujetas a un promedio mínimo o a la evaluación de cada caso.

2. Becas Nacionales para Estudios de Posgrado de la SECHITI: aplican solo a programas registrados en el Sistema Nacional de Posgrados y, por lo general, requieren dedicación de tiempo completo, lo que puede dificultar la compatibilidad con un empleo.

3. Apoyo del empleador: algunas organizaciones cubren parte de la colegiatura o flexibilizan los horarios cuando el programa se relaciona con el puesto. Vale la pena plantearlo con el área de Recursos Humanos.

Organización

Al final, la gestión del tiempo define si el proyecto llega o no a buen puerto. Estas prácticas pueden apoyarte:

*Reserva en tu agenda bloques fijos de estudio (por ejemplo, de 60 a 90 minutos), como si fueran reuniones de trabajo.

*Define para cada bloque una meta concreta, como terminar una lectura o avanzar un borrador.

*Revisa el calendario del módulo al inicio y anticipa las semanas de mayor carga laboral.

*Acuerda con tu familia los horarios de estudio y protege también tu descanso.

Elige un programa con validez oficial

Nada de lo anterior sirve si el grado no tiene validez oficial. En México, cuando una institución particular imparte estudios de tipo superior, el reconocimiento se obtiene mediante el RVOE.

Pueden otorgarlo la SEP, una autoridad educativa estatal o una institución pública facultada. Se concede por plan y programa, no por institución: que una universidad tenga RVOE para una licenciatura no significa que sus maestrías también lo tengan.

Consultar si un programa tiene RVOE es fácil y gratuito:

Pide a la institución el número de RVOE del programa que te interesa, la fecha del acuerdo, la autoridad que lo emitió, la modalidad y la sede.

Consulta el Sistema de Información de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios del Tipo Superior (SIRVOES) de la SEP. Comprueba que coincidan el número de acuerdo, la autoridad, el nombre del programa, la modalidad y el domicilio.

Si el registro no aparece, no concluyas que no existe: confírmalo directamente con la autoridad educativa que lo emitió.

Ten presente que un RVOE "en trámite" todavía no es validez oficial.

RVOE no es lo mismo que acreditación

No confundas el RVOE con las acreditaciones. Organismos como la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) realizan evaluaciones voluntarias de calidad institucional. Estas acreditaciones son un valor adicional, pero no sustituyen la validez oficial. Un programa particular sin RVOE no permite registrar el grado ni tramitar la cédula profesional.

Dar el siguiente paso, pero con información

Dar el salto de la licenciatura a la maestría no depende de una fecha en el calendario, sino de tener claro para qué. Si tu trayectoria pide más preparación, si el puesto que buscas exige posgrado o si quieres cambiar de rumbo, una maestría en línea con validez oficial te permite seguir formándote sin poner en pausa lo que ya construiste. Por ejemplo, el catálogo de maestrías en Universidad CNCI agrupa sus programas en áreas como Administración, Educación, Logística y Negocios. Todos cuentan con reconocimiento oficial que puedes consultar por ti mismo.

Ningún programa garantiza por sí mismo un empleo, un ascenso o un salario, pero contar con una maestría puede ayudarte a prepararte para cuando surja una oportunidad. Decide con información, mide el tiempo disponible, calcula el costo total y verifica el RVOE antes de inscribirte.