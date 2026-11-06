logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Gloria Trevi, Yeri MUA y Ángeles Azules en los Heat Latin Music Award

Banda MS habló sobre la pausa de Natanael Cano para atender su salud mental.

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 01:41 p.m.
A
Gloria Trevi, Yeri MUA y Ángeles Azules en los Heat Latin Music Award
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

       Los Heat Latin Music Awards se celebran esta noche y antes de la ceremonia grandes figuras de la música desfilaron por la alfombra roja.


      Gloria Trevi, Yeri MUA, la Banda MS y Los Ángeles Azules fueron algunos de los primeros en llegar al evento y acapararon las cámaras y micrófonos de la prensa que los esperaba.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La MS, que próximamente tendrán dos conciertos en la Arena CDMX, habló, entre otras cosas, sobre la polémica de Natanael Cano, quien tomó un descanso de los escenarios para tratar temas de salud mental.
      "Cuando reconoces que hay un problema, hay que hacer cambios. Es como cuando cambias la llanta de un vehículo, tienes que pararlo si no, no puedes hacer nada. Ojalá regrese con más fuerza porque talento hay", dijo Walo.
      Gloria Trevi desfiló dando un mensaje de resiliencia a todos sus fans, incluso los invitó a tomar de la mejor manera todo, hasta los malos deseos.
      "Si recibes piedra, puedes convertirlas en flores o si recibes un insulto, lo conviertes en estrellas, en cosas bonitas, eso es lo importante; lo que uno hace con las cosas negativas. A mí me gusta convertirlo en canciones", señaló.
      Por su parte, Yeri Mua defendió su nuevo disco, el cual ha recibido fuertes críticas en redes sociales.
      "A veces, a las mujeres nos catalogan como p*tas, y ya me siento cómoda en ese frasco. Dije: '¿Por qué no? Las p*tas aman también'".
      Uno de los puntos más importantes para los Heat es el apoyo a los talentos emergentes, categorías en donde compiten Ana Sofi W, Marquitos Villalobos y Little D.
      "Es mucha emoción, la verdad, sentí muy bonito que unos premios tan gigantes estén reconociendo el trabajo que uno ha hecho", dijo Marquitos.
      Little D, DJ originaria de Jalisco que ya ha participado en EDC, ve en los Heat una ventana muy buena para los artistas que se están abriendo paso en la industria y que, a veces se quedan sin apoyo.
      "(Se siente) Un respiro y un abrazo al corazón muy grande. Como artista emergente le tenemos que picar muchísimo y que bueno que haya plataformas como esta que nos dan oportunidades", puntualizó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Gloria Trevi, Yeri MUA y Ángeles Azules en los Heat Latin Music Award
      Gloria Trevi, Yeri MUA y Ángeles Azules en los Heat Latin Music Award

      Gloria Trevi, Yeri MUA y Ángeles Azules en los Heat Latin Music Award

      SLP

      El Universal

      Banda MS habló sobre la pausa de Natanael Cano para atender su salud mental.

      Mötley Crüe regresa al Vive Latino 2027; anuncian cartel
      Mötley Crüe regresa al Vive Latino 2027; anuncian cartel

      Mötley Crüe regresa al Vive Latino 2027; anuncian cartel

      SLP

      El Universal

      El evento en el Estadio GNP provocó reacciones diversas en redes

      Premios Heat 2026 en México: reconocimientos y ganadores destacados
      Premios Heat 2026 en México: reconocimientos y ganadores destacados

      Premios Heat 2026 en México: reconocimientos y ganadores destacados

      SLP

      El Universal

      Aarón Mercury destacó como influencer del año antes de su debut actoral en telenovelas.

      Sasha acusa a De Llano de incumplir disculpa judicial
      Sasha acusa a De Llano de incumplir disculpa judicial

      Sasha acusa a De Llano de incumplir disculpa judicial

      SLP

      El Universal

      La cantante recurrirá a abogados penalistas