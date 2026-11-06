Gloria Trevi, Yeri MUA y Ángeles Azules en los Heat Latin Music Award

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Los Heat Latin Music Awards se celebran esta noche y antes de la ceremonia grandes figuras de la música desfilaron por la alfombra roja.

Gloria Trevi, Yeri MUA, la Banda MS y Los Ángeles Azules fueron algunos de los primeros en llegar al evento y acapararon las cámaras y micrófonos de la prensa que los esperaba.

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La MS, que próximamente tendrán dos conciertos en la Arena CDMX, habló, entre otras cosas, sobre la polémica de Natanael Cano, quien tomó un descanso de los escenarios para tratar temas de salud mental."Cuando reconoces que hay un problema, hay que hacer cambios. Es como cuando cambias la llanta de un vehículo, tienes que pararlo si no, no puedes hacer nada. Ojalá regrese con más fuerza porque talento hay", dijo Walo.Gloria Trevi desfiló dando un mensaje de resiliencia a todos sus fans, incluso los invitó a tomar de la mejor manera todo, hasta los malos deseos."Si recibes piedra, puedes convertirlas en flores o si recibes un insulto, lo conviertes en estrellas, en cosas bonitas, eso es lo importante; lo que uno hace con las cosas negativas. A mí me gusta convertirlo en canciones", señaló.Por su parte, Yeri Mua defendió su nuevo disco, el cual ha recibido fuertes críticas en redes sociales."A veces, a las mujeres nos catalogan como p*tas, y ya me siento cómoda en ese frasco. Dije: '¿Por qué no? Las p*tas aman también'".Uno de los puntos más importantes para los Heat es el apoyo a los talentos emergentes, categorías en donde compiten Ana Sofi W, Marquitos Villalobos y Little D."Es mucha emoción, la verdad, sentí muy bonito que unos premios tan gigantes estén reconociendo el trabajo que uno ha hecho", dijo Marquitos.Little D, DJ originaria de Jalisco que ya ha participado en EDC, ve en los Heat una ventana muy buena para los artistas que se están abriendo paso en la industria y que, a veces se quedan sin apoyo."(Se siente) Un respiro y un abrazo al corazón muy grande. Como artista emergente le tenemos que picar muchísimo y que bueno que haya plataformas como esta que nos dan oportunidades", puntualizó.