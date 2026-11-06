Aitana cumple su sueño en el Auditorio Nacional

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La cantante española Aitana, regaló a sus fans una noche llena de estrellas, baile, música y fiesta, en lo que fue el primero de tres conciertos en la Ciudad de México, donde llegó con su gira Cuarto Azul, un tour que le ha permitido cumplir también un sueño propio, presentarse en el Auditorio Nacional.

"Cuando vine de viaje por primera vez estaba empezando mi carrera, tengo 27 años pero en ese momento tenía 18 o 19; yo me quedaba en un hotel por aquí cerca y veía desde la ventana el Auditorio Nacional, y la gente de mi disquera me decía, algún día vas a actuar ahí, yo lo veía imposible, porque me parecía un lugar demasiado especial y emblemático para los artistas, entonces el poder hacer hoy esto es un sueño cumplido", expresó Aitana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las ganas de estar en ese escenario se notaron, porque la también compositora presentó un espectáculo que reunió artes como la danza y el performance, ya que a través de una escenografía minimalista que simulaba una casa, y en cuyo primer piso recreó una habitación azul, prácticamente representó una puesta en escena para cada canción, con el apoyo de 12 bailarines que la hicieron brillar más.La intérprete de temas como "Lo malo" y "Las babys", emociono desde el primer momento a sus fans, quienes, al verla aparecer recostada en la cama, portando un sugerente vestuario rosa, mientras comenzaban con las primeras estrofas del tema "6 de Febrero", comenzaron a gritar y a levantarse de sus lugares."Están increíbles, soy muy feliz y llevo unos días descansando porque me tomé unos días libres en esta ciudad, para mí de las mejores del mundo, porque la verdad qué bonita es Ciudad de México, poder estar aquí todos los días e ir a comer tacos, como dice alguien de mi equipo, es vitamina T", dijo bromeando Aitana, para después compartir que logró tener tres noches de sold out en el Auditorio, por lo cual se sentía muy feliz y agradecida, pero además significaban las últimas presentaciones de Cuarto Azul en Latinoamérica.Acto seguido está diva del pop complació a su público con los temas "No te has ido y ya te extraño", "Más", "Trankis" y "Cuarto azul", tema que dio nombre a su gira, y con el cual creó un momento íntimo, ya que mientras ella cantaba recostada en la cama de esa habitación, detrás de la cortina cerrada se vislumbraban las luces de las diademas y coronas que portaban sus fans, quienes la acompañaban cantando.Los momentos sexis también tuvieron cabida en este show, cuando las canciones "Los Ángeles", "Miamor", "AQYNE", canción con la cual colaboró con Danna; y "24 Rosas", se dejaron escuchar por toda la sala del Auditorio, haciendo que pocas personas se mantuvieron en sus asientos, ya que decidieron levantarse y bailar a la par de su ídolo, quién demostró ser muy cercana a ellos.Aitana no se conformó con ver a su público desde el escenario, bajó a las butacas y estrechó sus manos, se tomó fotos, recibió cartas, pulseras y hasta una imagen de ella hecha con IA donde aparecía vestida de charro, todo esto sin dejar de cantar "Desde que ya no hablamos"."Qué bonito siento poder estar cerquita de ustedes, es un momento que siempre espero, gracias por darme tanto cariño a mí y a mi equipo, son increíbles", expresó quien fuera nominada a un Latin Grammy como mejor nuevo artista en 2019.Un coro de 10 mil voces la acompañó cantando "Vas a quedarte", uno de los temas más conocidos de Aitana y también uno de los más dulces y románticos.Ya casi en el momento del cierre Aitana hizo explotar al Auditorio con "Conexión Psíquica", porque no sólo hizo lo suyo en el escenario, sino que también invitó al público a darlo todo, por lo que al intentar terminar el concierto la gente estaba llena de energía y pidió más, entonces ella los complació con su gran éxito, "Superestrella", una canción que sonó con fuerza en el pasado mundial de fútbol y que está noche hizo saltar a todos, armando un alboroto y una fiesta para recordar.