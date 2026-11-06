En Somos se deslindan de corruptores de Taddei

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Juan Carlos Padilla Aguilar, exjefe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), afirmó que no ha tenido contacto desde hace 30 años con José Alfredo Hernández Casillas, ligado a la red de proveedores electorales que está bajo investigación por irregularidades en contratos con el Instituto Nacional Electoral (INE), y señaló que la mención hecha por la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre su relación con dicha persona es sólo para golpear al partido Somos.

En un comunicado, Padilla Aguilar sostuvo que conoció a Hernández Casillas en 1980 cuando fue nombrado Director General del Registro Nacional de Población, además de que trabajó con él por "poco más de 10 años".

"Al concluir el Gobierno estatal en septiembre de 1993, terminó nuestra relación laboral. Desde hace más de 30 años no volví a tener ningún tipo de contacto con esa persona", apuntó.

En ese sentido el exjefe del CISEN, criticó que la Presidenta Sheinbaum hablara sobre la relación que aún mantendría con José Alfredo Hernándes Casillas.

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"Resulta que los hermanos Casillas trabajaron en el Gobierno federal en la época de Carlos Salinas de Gortari, primero en Renapo y luego en el CISEN. ¿Quién es su contacto, quién los trae a trabajar en aquella época? Una persona que se llama Juan Carlos Padilla Aguilar, que fue director de Renapo y después secretario general del CISEN. Entonces. ¿Dónde está hoy Juan Carlos Padilla Aguilar? Trabajó en el Estado de México justo cuando se dio el escándalo de corrupción en el instituto electoral [1999 y 2005]. Ya con los Hernández Casillas, ya no como miembros del Gobierno sino como empresarios", comentó ayer la mandataria federal.

"Bueno, pues el que lo lleva a trabajar al CISEN y que luego lo lleva a trabajar al Estado de México, Juan Carlos Padilla Aguilar, que trabaja en los gobiernos del PRI, ¡oh, sorpresa!, en 2022 sale en la organización de [Guadalupe] Acosta Naranjo, como su representante en el Estado de México. ¡Y oh, sorpresa! Hoy es uno de los militantes más destacados del partido Somos. ¿De quién es el partido Somos? De Lorenzo Córdova y todos ellos, vinculados con Acosta Naranjo", añadió Sheinbaum.

Desde Palacio Nacional, la Presidenta apuntó: "¿De dónde salen estos contratistas? De allí. ¿A dónde regresan esos contratistas? Allí. ¿Dónde se vuelven fuertes estos contratistas? Del 2014 al 2023, con ese Consejo General del INE. Pero además Lorenzo Córdova ya lo reconoció en tres entrevistas que ha dado en días recientes. Entonces dice: ´se contrataban con los organismos electorales estatales´. Pues sí, ¿pero quién da los lineamientos de contratación? ¿Por qué todos los contratos electorales acaban con las mismas personas desde 1989? ¡Y se fortalecen en la época del Consejo General del INE presidido por Lorenzo Córdova!".

Ante tales afirmaciones, Juan Carlos Padilla Aguilar calificó como un "despropósito" lo mencionado por la titular del Ejecutivo federal, al indicar que busca "desviar la atención y golpear a Somos" al tratar de vincularlo con Hernández Casillas.

Hoy mismo, Sheinbaum Pardo afirmó sostener lo dicho, al señalar que hay pruebas que ya han sido presentadas públicamente sobre la relación entre esos dos personajes.

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Padilla Aguilar pasó del espionaje a la Marea Rosa y a Somos

Cuando en 2022 el toluqueño Juan Carlos Padilla Aguilar marchó en la "Marea rosa" de Claudio X. González Guajardo para gritar "¡El INE no se toca!", cuyas movilizaciones son el embrión del partido Somos en el que ahora milita, en realidad defendía los contratos por mil millones de pesos que ese año y el anterior obtuvieron en ese órgano electoral los hermanos Hernández Casillas, a quienes apadrinó desde que trabajaron con él en la Secretaría de Gobernación y en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) con Carlos Salinas de Gortari, en una carrera en el espionaje que él inició en la siniestra Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS) del gobierno federal.

En efecto, cuando los hermanos Hernández Casillas crean Cartonera Plástica, en 1988, la empresa que protagonizó dos escándalos de corrupción en el Instituto Electoral del Estado de México, Padilla Aguilar tenía una estrecha relación con ellos, porque desde 1983 los empleó en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Segob: José Alfredo —el que videograbó a Guadalupe Taddei y a sus hijos— era su secretario particular y Raymundo trabajó en el área de Recursos Financieros y Materiales.

Pero antes de ocupar ese cargo, en 1980, Padilla Aguilar trabajó como subdirector de la DIPS cuando la dirigía el también priista Sami David David y ese órgano de espionaje y represión de la Secretaría de Gobernación dependía del temible subsecretario Fernando Gutiérrez Barrios, cuyo secretario particular era el Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Este dato como subdirector de Análisis de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales de la Segob, que ahora SinEmbargo revela, está contenido en su ficha oficial del Diccionario Biográfico del Gobierno Mexicano, editado por Miguel de la Madrid.