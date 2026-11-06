Entérate | Cuatro claves que explican la crisis en Paraguay

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El caso Ueno Bank se ha convertido en una de las mayores crisis financieras y políticas recientes de Paraguay. La intervención del banco digital, la investigación penal abierta por la Fiscalía y la renuncia del Presidente Santiago Peña han dejado al país ante un escenario de incertidumbre económica e institucional.

Ueno Bank es una entidad financiera digital paraguaya vinculada al Grupo Vázquez. La empresa alcanzó una base cercana a tres millones de clientes, una cifra especialmente relevante en un país con una población relativamente pequeña.

La crisis estalló el 3 de noviembre de 2026, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) inició el procedimiento de resolución del banco. La entidad presentaba problemas de solvencia y no contaba con el respaldo patrimonial suficiente para hacer frente a los riesgos asumidos, por lo que se suspendieron sus operaciones y millones de clientes perdieron acceso a sus cuentas.

Se estima que existe un promedio de 3 millones de personas afectadas por la crisis. Foto: Ueno Bank

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Ante el escándalo de corrupción son muchas las preguntas que están sobre la mesa, principalmente por el volumen de recursos que manejaba la institución financiera y cómo esta crisis afecta a millones de personas.

1.- ¿Por qué renunció Santiago Peña?

Santiago Peña renunció tras el estallido del escándalo de Ueno Bank, que involucra presuntas irregularidades financieras, fondos públicos y vínculos empresariales con el Grupo Vázquez.

2.- ¿Qué es Ueno Bank?

Es un banco digital paraguayo perteneciente al Grupo Vázquez, con cerca de tres millones de clientes.

3.- ¿Qué pasará con los depósitos?

Los ahorristas cuentan con una garantía legal de hasta 228,3 millones de guaraníes por persona. También existe una ley que permite adelantar devoluciones de hasta 121,76 millones de guaraníes por ahorrista.

4.- ¿Quién asume la presidencia de Paraguay?

Tras la renuncia de Peña, la sucesión corresponde al vicepresidente Pedro Alliana. El Congreso deberá elegir a un nuevo vicepresidente para completar el mandato.

Los fondos públicos y el vínculo con Santiago Peña

Una de las principales preocupaciones es la concentración de dinero estatal en Ueno Bank. El Instituto de Previsión Social (IPS), que administra fondos de jubilaciones y prestaciones sociales, habría mantenido depósitos en la entidad por entre 800 y 850 millones de dólares.

Las investigaciones cuestionan si el IPS superó los límites legales de inversión y por qué otras instituciones públicas continuaron depositando recursos en un banco que luego fue intervenido. El caso plantea dudas sobre la gestión del riesgo y la protección de fondos destinados a pensiones y prestaciones sociales.

Santiago Peña, quien actualmente se encuentra bajo la sombra del juicio político, mantuvo una relación empresarial con el Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank, hasta marzo de 2025, cuando ya era jefe del ejecutivo paraguayo, sin embargo, ha negado haber tenido participación directa en la institución financiera.

El otro punto sensible es el nombramiento de Carlos Carvallo como presidente del Banco Central en 2023, quien había dirigido previamente la financiera Ueno, lo que generó preguntas sobre posibles conflictos de interés y sobre la independencia de la supervisión bancaria. Carvallo presentó su renuncia el 3 de noviembre, a petición de Peña.

La Fiscalía abrió una investigación por presuntas irregularidades financieras e imputó a 27 personas el 4 de noviembre. Entre los imputados figuran ocho directivos de Ueno Bank y otras 19 personas vinculadas a empresas del mismo grupo económico.

Se investigan presuntos delitos de lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en situaciones de crisis y violación de la obligación de llevar libros de comercio. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para Federico Miguel Vázquez Villasanti y medidas cautelares para el resto de los imputados.

La crisis precipitó la renuncia de Santiago Peña el jueves 5 de noviembre de 2026. Poco después, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación para someterlo a juicio político, aunque el expresidente ya había presentado su dimisión.