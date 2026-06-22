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NUEVA YORK.- La quinta entrega de la serie de Pixar debutó con 160 millones de dólares en taquillas del mercado norteamericano, según estimaciones del estudio difundidas el domingo, estableciendo con facilidad un récord para la franquicia y logrando el mayor estreno del año.

Estrenada 31 años después de que la "Toy Story" original llegó por primera vez a los cines, "Toy Story 5" superó ampliamente el mejor debut previo de la saga: 120 millones de dólares para "Toy Story 4" en 2019. A nivel internacional, fue igual de exitoso, con 152 millones de dólares en ventas durante el fin de semana de estreno, para un total mundial de 312 de dólares.

Es una de las franquicias más rentables de The Walt Disney Co. Antes del lanzamiento de "Toy Story 5", las películas habían recaudado en conjunto más de 3.000 millones de dólares, además de generar millas de millones por merchandising.

Aunque la serie parecía haber llegado a una conclusión con "Toy Story 3" de 2010, la decisión de revivir la franquicia casi una década después —aunque polémica— ha sido extremadamente lucrativa. "Toy Story 4" superó los 1.000 millones de dólares en ventas de entradas, y es casi seguro que "Toy Story 5" también lo hará.

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ESTOS JUGUETES

NO SON BARATOS

Mantener en marcha las películas de "Toy Story" se ha vuelto más caro. La quinta película costó 250 millones de dólares producirla, sin contar el marketing. Regresa un elenco de voces encabezado por Tom Hanks (como Woody), Tim Allen (como Buzz Lightyear) y Joan Cusack (como Jessie).

En esta secuela, los juguetes quedan relegados cuando Bonnie recibe una nueva tableta. El dirigente Andrew Stanton, veterano de Pixar que estuvo al frente de "Buscando a Nemo" (2003) y "WALL-E" (2008). "Toy Story 5" también incluye una nueva canción de Taylor Swift, "I Knew It, I Knew You".

Las reseñas han sido muy buenas y el público le dio a "Toy Story 5" una "A" en CinemaScore, lo que sugiere que seguirá atrayendo a los cinéfilos durante semanas.