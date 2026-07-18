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El sueño de la infancia de Nolan hecho realidad

Por AP

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
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El sueño de la infancia de Nolan hecho realidad
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      Christopher Nolan ha soñado con IMAX desde que era niño. El cineasta ganador del Oscar detrás de "Oppenheimer", "Inception" y las películas "Batman: El caballero de la noche" tuvo una experiencia formativa al ver documentales de naturaleza en el Museo de Ciencia e Industria de Chicago y siempre se preguntó cómo sería hacer una gran película de Hollywood de esa manera.

      "La Odisea" es la culminación de ese sueño: es el primer largometraje filmado íntegramente en película IMAX.

      Nolan se ha ido acercando a este logro por muchos años, pero las cámaras simplemente eran demasiado ruidosas para usarlas en escenas con mucho diálogo. Tras "Oppenheimer", el momento fue el adecuado para impulsar el desarrollo de un silenciador para la cámara al que llaman "the blimp". La nueva cámara IMAX fue bautizada como The Keighley, en honor a los veteranos ejecutivos de IMAX Patricia y David Keighley. La película está dedicada a David, quien murió tres semanas después de terminar su trabajo en "The Odyssey".

      El nuevo sistema no estuvo exento de desafíos. Encajada en el "blimp", la cámara pesaba 136 kilos. Además, la película debía recargarse cada dos minutos y medio a tres minutos. Y tuvieron que establecer un sistema de espejos para que los actores pudieran verse entre sí alrededor de la gran cámara mientras filmaban una escena. Todo se hizo con el mismo objetivo: ofrecer a los espectadores "algo especial", manifestó Nolan. "Buscan algo nuevo y emocionante, y eso es lo que intentamos ofrecer".

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      Para el público, hay más de unas cuantas opciones para ver la película en salas de cine a partir del viernes. Pero puede resultar un poco pesado intentar descifrar todos los formatos premium: IMAX 70 mm, 70 mm, IMAX digital, 35 mm, Dolby Cinema y más.

      Consciente de que incluso esas palabras pueden resultar abrumadoras y técnicas, Nolan, en una entrevista con AP en 2023, desglosó sus formatos favoritos, explicó por qué importa y hasta señaló dónde le gusta sentarse para que el público no sienta que necesita un título de escuela de cine antes de decidirse por una sala.

      "Rara vez tienes la oportunidad de hablar realmente con los cinéfilos de manera directa sobre por qué te encanta un formato en particular y por qué, si pueden encontrar una pantalla IMAX para ver la película, eso es genial", dijo Nolan. "De verdad es una gran manera de darles a las personas una experiencia que no pueden obtener en casa". 

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