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Forman desde temprano para ver a Mötley Crüe

La presentación de la banda estadounidense generó expectativa entre asistentes desde las primeras horas de este sábado

Por Redacción

Agosto 08, 2026 04:43 p.m.
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Forman desde temprano para ver a Mötley Crüe
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      Desde las primeras horas de este sábado, asistentes comenzaron a llegar al recinto ferial para participar en las actividades de la jornada y, principalmente, buscar un lugar para presenciar el concierto gratuito de Mötley Crüe.

      Las puertas abrieron a las 11:00 horas y durante el día se espera la llegada de familias, jóvenes y visitantes de otras entidades. Entre las principales actividades disponibles se encuentran los juegos mecánicos, áreas gastronómicas, restaurantes, pabellones comerciales y espacios de entretenimiento.

      La mayor expectativa se concentra en la presentación de la banda estadounidense, programada para este sábado, por lo que desde temprano comenzaron a formarse seguidores que buscan ingresar a la zona del concierto.

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      La jornada también contempla actividades culturales y recreativas durante el día. La programación y los horarios de las distintas presentaciones pueden consultarse en los canales oficiales del evento.

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