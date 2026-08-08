Forman desde temprano para ver a Mötley Crüe

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Desde las primeras horas de este sábado, asistentes comenzaron a llegar al recinto ferial para participar en las actividades de la jornada y, principalmente, buscar un lugar para presenciar el concierto gratuito de Mötley Crüe.

Las puertas abrieron a las 11:00 horas y durante el día se espera la llegada de familias, jóvenes y visitantes de otras entidades. Entre las principales actividades disponibles se encuentran los juegos mecánicos, áreas gastronómicas, restaurantes, pabellones comerciales y espacios de entretenimiento.

La mayor expectativa se concentra en la presentación de la banda estadounidense, programada para este sábado, por lo que desde temprano comenzaron a formarse seguidores que buscan ingresar a la zona del concierto.

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La jornada también contempla actividades culturales y recreativas durante el día. La programación y los horarios de las distintas presentaciones pueden consultarse en los canales oficiales del evento.