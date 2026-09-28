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¿Quién fue el último eliminado de "La casa de los famosos"?

La competencia por un lugar en la final dejó fuera a Brianda Deyanara por decisión del público.

Por El Universal

Septiembre 28, 2026 09:43 a.m.
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¿Quién fue el último eliminado de La casa de los famosos?
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      Falta una semana para que los espectadores, fans y todo el público conozcan al ganador de la cuarta temporada de "La casa de los famosos México"; sin embargo, antes de llegar a la recta final, el reality despidió a uno más de sus participantes.

      Última gala de eliminación y tensiones en el reality

      Esta noche, se llevó a cabo la última gala de eliminación, una que estuvo llena de momentos de tensión. Y es que, no solo se vivió el último posicionamiento, donde las rencillas y malentendidos salieron a relucir; también, se enfrentaron al último carrusel.

      Competencia por la final y eliminación de Brianda Deyanara

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      Ernesto, Brianda, Ese Pérez y Memo Schutz compitieron por uno de los boletos que estaban aún disponibles para la gran final, y la oportunidad de llevarse 4 millones de pesos; sin embargo, no todos pudieron lograrlo.

      Al final de la noche, y por decisión de público Brianda Deyanara quedó fuera de la casa y a tan solo unos días de la etapa final.

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