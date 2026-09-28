Coe, de Camilo Séptimo, habla por primera vez sobre "Honas"

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"Seguimos muy consternados, destruidos anímicamente", dijo Manuel "Coe" Mendoza al referirse, por primera vez, a la muerte de Jonathan "Honas" Meléndez, su amigo y compañero en Camilo Séptimo.

Homenaje y mensaje de Manuel Coe Mendoza

El músico envió un audio a los seguidores de la banda que, esta tarde, se reunieron en el Monumento a la Revolución, para homenajear a "Honas".

"Quiero agradecerles a todos los que hacen posible estos momentos para honrar a nuestro hermano. Esto que hacen por él lo agradecemos de todo corazón", dijo.

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El vocalista centró su mensaje en agradecer las muestras de apoyo que han recibido y todos los tributos que han organizado durante las últimas semanas.

"Sabemos que él recibe toda esa energía en donde esté y le ayudamos a iluminar su camino. Les agradecemos muchísimo su apoyo y su lealtad, y pues que siempre están con nosotros", continuó.

Impacto en la comunidad y suspensión de gira

Mendoza también se dirigió a Erick, Luigi y César; el resto de los integrantes y a quienes envió un abrazo y reafirmó el enorme cariño que les tiene.

Esta reunión estuvo relacionada con "Te veo en el 27", una de las canciones con las que Camilo Séptimo comenzó a darse a conocer. Los seguidores eligieron precisamente el día 27 para recordar al músico que fue brutalmente asesinado (junto a su familia) hace apenas unas semanas.

Un día antes, otro grupo de fans acudió a la entrada del Foro Felipe Villanueva, en Parque Naucalli, recinto donde Camilo Séptimo tenía programada una presentación como parte de la gira "MAPAS II", cuyas fechas fueron suspendidas.