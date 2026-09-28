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SSPC reporta 8 detenidos en La Zapatilla; no habla de fallecidos

En videos, acusan a policías de causar una muerte; la corporación dice que aseguró armas de fuego y una camioneta

Por Iván Edmundo Rodríguez

Septiembre 28, 2026 08:51 a.m.
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SSPC reporta 8 detenidos en La Zapatilla; no habla de fallecidos
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      Una riña se registró este domingo en un jaripeo de la comunidad de La Zapatilla, perteneciente al municipio de Cerro de San Pedro, en donde se reportó la quema de un vehículo policial y hasta la muerte de uno de los asistentes.

      En redes sociales circularon imágenes de la reyerta que habría atendido la Policía Municipal y agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE), a quienes responsabilizan de detonar armas de fuego al tratar de controlar la situación, derivando en la muerte de un asistente. 

      En respuesta, los participantes habrían quemado un patrulla, pero esas versiones no han sido confirmadas hasta este lunes por las autoridades estatales. 

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado únicamente informó la noche del domingo que, tras la riña, intervino de inmediato "logrando controlar la situación".

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      Como resultado, agregan, se logró la detención de ocho personas en total, además del aseguramiento de una camioneta Suburban y dos armas de fuego.

      Del vehículo policial quemado y del supuesto fallecido no hay datos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

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