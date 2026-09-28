"Polo" tocará tierra esta tarde en BCS, alerta PC

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Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, alertó por el impacto del huracán "Polo" en Baja California Sur, la tarde de este lunes 28 de septiembre entre las 14:00 y 16:00 horas.

Alerta de la coordinadora nacional de Protección Civil

En un enlace a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, acompañada del gobernador Víctor Manuel Castro Cosio, la coordinadora de Protección Civil indicó que "Polo" sigue siendo huracán categoría 3 y se ubica a 175 kilómetros de Cabo San Lázaro al suroeste, y 405 kilómetros al sur de Cabo San Lucas.

Informó también de un segundo impacto de "Polo" el martes en la costa centro de Sonora, por lo que se continuarán intensificando los vientos y oleaje en territorio sonorense.

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Recomendaciones y acciones oficiales ante huracán Polo

Detalló que Polo continúa su desplazamiento hacia Baja California Sur, donde se espera un primer impacto esta tarde sin poder determinar la hora exacta, como categoría 2 o 3 en las inmediaciones del municipio de Comondú.

Velázquez hizo un llamado para que en las localidades del municipio de Comondú se mantengan atentos a todas las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil, y principalmente permanecer en sus hogares y albergues ya instalados.

Refirió que se llevó a cabo una reunión del puesto de comando, con la asistencia de los 5 cinco municipios de Baja California Sur.

Entre las recomendaciones, Laura Velázquez enfatizó no estar en las calles, que las personas se queden en sus casas y que se trasladen a los refugios temporales. También identificar cuáles son los riesgos, alejarse de árboles y espectaculares, así como de obstáculos en el camino. Mencionó que 78 han sido evacuadas de manera preventiva.

"No salir hasta que haya pasado el huracán", recalcó la coordinadora nacional de Protección Civil al informar que se ha restringido el acceso a las playas y que la actividad marítima está suspendida.

Alertó que no habrá servicio eléctrico ni de Internet, por lo que CFE está ubicada en lugares estratégicos, así como la Conagua, la Secretaría de Comunicaciones y Pemex.

Aseguró que el gobierno está preparado ante la tormenta tropical Rachel, que se encuentra a 405 kilómetros de Acapulco y se prevé que se desplace de manera paralela al territorio nacional.

El gobernador agradeció el despliegue de las Fuerzas federales con apoyo a la población. Refirió que se afinan detalles sobre los refugios.

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"Estamos listos y juntos los tres órdenes de gobierno", mencionó el mandatario de Baja California Sur.

La presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que se informará en la mañanera de manera constante, para dar a conocer los impactos y previsiones que tiene que tomar la población.