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MTV Video Music Awards: Taylor Swift, Madonna y todos los premiados

Snoop Dogg condujo la gala que reconoció a los mejores artistas audiovisuales.

Por El Universal

Septiembre 28, 2026 09:41 a.m.
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MTV Video Music Awards: Taylor Swift, Madonna y todos los premiados
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      Taylor Swift y Madonna fueron dos de los grandes ganadores de los MTV Video Music Awards 2026, ceremonia que esta noche reconoció a lo mejor de la industria audiovisual del último año.

      Taylor Swift recibe reconocimiento histórico en MTV 2026

      Swift hizo historia al convertirse en la primera artista en recibir el Artist Director Honors, reconocimiento creado para destacar su trabajo detrás las cámaras; mientras que la llamada "Reyna del pop" consiguió levarse a casa siete de las 13 categorías en las que estaba nominada.

      Momentos destacados y homenaje en la ceremonia

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      La ceremonia, conducida por Snoop Dogg desde el Peacock Theater de Los Ángeles, también tuvo momentos sumamente emotivos, como el regreso de Nirvana a este escenario o el homenaje que recibió el fallecido George Michael.

      Entre los ganadores de la noche estuvieron LISA quien se llevó Mejor pop por "Dream"; Bruno Mars obtuvo Mejor R&B por "I Just Might" y Bad Bunny se llevó Mejor música latina por "NUEVAYoL".

      Lista completa completa de ganadores

      Artist Director Honors: Taylor Swift

      Video Vanguard Award: Nirvana

      Video del año: Taylor Swift - "The Fate of Ophelia"

      Artista del año: Madonna

      Canción del año: BTS - "SWIM"

      Mejor artista nuevo: Sienna Spiro

      Mejor colaboración: Madonna y Sabrina Carpenter - "Bring Your Love"

      Mejor Pop: LISA - "Dream" feat. Kentaro Sakaguchi

      Mejor Hip-Hop: Cardi B feat. Kehlani - "Safe"

      Mejor R&B: Bruno Mars - "I Just Might"

      Mejor Alternativo: Olivia Rodrigo - "the cure"

      Mejor Dance: Madonna - "Confessions II The Film"

      Mejor música latina: Bad Bunny - "NUEVAYoL"

      Mejor K-Pop: BTS - "SWIM"

      Mejor Country: Ella Langley - "Choosin´ Texas"

      Mejor Dirección: Taylor Swift - "Opalite"

      Mejor dirección de arte: PinkPantheress + Zara Larsson - "Stateside"

      Mejor cinematografía: Madonna - "Confessions II - The Film"

      Mejor edición: Sabrina Carpenter - "House Tour"

      Mejor coreografía: Madonna - "Confessions II - The Film"

      Mejores efectos visuales: Ariana Grande - "hate that i made you love me"

      Mejor Grupo: BTS

      Mejor Video de Larga Duración: Madonna - "Confessions II The Film"

      Mejor Álbum: Madonna - Confessions II

      Canción del verano: Ariana Grande - "hate that i made you love me".

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