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Los 5 atletas mexicanos con más medallas en JCC 2026

Atletas como Celia Pulido y Itzamary González lideraron el medallero con múltiples oros.

Por El Universal

Agosto 10, 2026 04:50 p.m.
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Los 5 atletas mexicanos con más medallas en JCC 2026
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      México cerró hace unas horas una participación histórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de República Dominicana 2026. Tras intensas jornadas de competencia, la delegación nacional terminó en lo más alto del medallero al conquistar un total de 407 preseas.


      La cifra superó con amplitud el récord anterior de 384 medallas, establecido en Mayagüez 2010, consolidando una de las actuaciones más exitosas del deporte mexicano en la justa regional. El resultado fue celebrado por autoridades y especialistas, que ven con optimismo el panorama rumbo a 2027, año en el que muchos atletas buscarán asegurar su clasificación a los Juegos Olímpicos en sus respectivas disciplinas.

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      Dentro de esta destacada actuación sobresalió un selecto grupo de deportistas que brilló en escenarios como la alberca, la pista y el tatami. Gracias a sus actuaciones y a la cantidad de preseas conseguidas, estos atletas se consolidaron como las grandes figuras de la delegación mexicana y entre los competidores más exitosos del certamen.
      A continuación, te presentamos a los cinco atletas mexicanos más ganadores de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
      LOS MEXICANOS MÁS GANADORES
      Celia Pulido | Natación
      La nadadora mexicana se convirtió en una de las grandes figuras de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 al finalizar como la atleta más ganadora de la competencia. Pulido conquistó un total de 11 medallas, de las cuales ocho fueron de oro, una de plata y dos de bronce.
      Itzamary González | Natación artística
      Itzamary González fue otra de las grandes protagonistas de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. La especialista en natación artística brilló tanto en las pruebas individuales como en las de equipo con un total de seis oros.
      Marina Malpica | Gimnasia rítmica
      Marina Malpica confirmó su condición de referente de la gimnasia rítmica mexicana al firmar una destacada actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. La atleta nacional concluyó con cinco oros.
      Beatriz Briones | Canotaje
      Beatriz Briones volvió a demostrar por qué es una de las máximas exponentes del canotaje mexicano al destacar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. La regiomontana tuvo una sobresaliente participación al conquistar cinco oros.
      Melisa Rodríguez | Natación
      Melisa Rodríguez se consolidó como una de las atletas mexicanas más destacadas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 gracias a su sobresaliente desempeño con cinco oros.

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