En Pumas, contradicen al "Loco" Abreu tras criticar la Leagues Cup

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A pesar de que el formato de la Leagues Cup genera muchas críticas, Esteban Solari prefiere sacarle el mayor provecho al torneo porque es una oportunidad para que sus Pumas crezcan.

"Yo me adapto, acá las reglas están puestas desde el comienzo y no nos queda otra que venir y, obviamente, dar nuestra mejor versión. Es verdad que es difícil jugar fuera, pero hay que aprender a competir así, eso va a hacer fuerte al equipo. [Debemos] aprovechar la experiencia y que nos sirva para ahora y también para el futuro", declaró.

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No obstante, el director técnico argentino reconoció que no niega que "evidentemente cuesta" enfrentar de visita a los clubes de la Major League Soccer (MLS), pero que toma la Leagues Cup como un fogueo de cara a su participación en la Concachampions."Tratar de adaptarnos a estas experiencias, que son difíciles, pero nos pueden dejar algo importante de cara al futuro porque vamos a jugar Concacaf y vamos a volver a jugar de visitante contra equipos de Estados Unidos; [debemos] adaptarnos al juego de los equipos de esta Liga", detalló.Por su parte, Juninho Vieira concordó con la postura de su entrenador y destacó que deben "enfocarse en aprender a ganar" como visitantes y que los traslados no deben ser un pretexto."Es una competencia y hay que entender que es un torneo serio. No podemos lamentarnos por viajar, no es justificación; hay que adaptarnos a jugar de local y de visita y entender que se pueden ganar los partidos, ya sean en casa o fuera", añadió.El atacante brasileño aceptó que "no es fácil" disputar todos los partidos de la Leagues Cup sólo en territorio estadounidense, pero que tienen la obligación de competir de igual forma, tanto de local como de visitante."El que entrena y entiende el juego se debe de adaptar, ya sea en Estados Unidos o en México. Es desgastante, pero siempre trataremos de jugar bien en casa y de visita y procuraremos conseguir los resultados", expresó el goleador de los Pumas.El director técnico del Tijuana, Sebastián Abreu, salió a criticar fuertemente el formato de competencia de la Leagues Cup."Cuando entiendan que el futbolista es un ser humano, no es un robot. Hay un desgaste, está hermoso el torneo, nos hace crecer, nos da visibilidad, [pero] es una carnicería física de viajar", lamentó el entrenador uruguayo.Sin embargo, en los Pumas, Esteban Solari no estuvo de acuerdo con los comentarios del "Loco" y compartió su postura sobre el certamen que se disputa en Estados Unidos."Son perspectivas válidas de una persona que jugó muchos años al futbol y sabe, perfectamente, lo que es jugar de local y de visitante; hay que escucharlas y respetarlas", respondió el Tano sobre las declaraciones de su colega.